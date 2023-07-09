中油彰化中山站前標線不清 每月上百駕駛人怨被揩油

彰化縣政府旁的台灣中油彰化中山路站，出口前臨的彰化市中山路劃設有網狀線、雙黃實線，駕駛人無法辯識雙黃實線，在穿越時，常被守株待兔的員警當場攔下告發，每個月約有百件，上個月也有88件，駕駛人比評設「道路陷阱」搶錢。中油對於顧客被罰很無奈，公路總局則表示會研議處理。

中油彰化中山站位在相距不到50公尺的華山路與南郭路之間，除了與縣府相鄰外，對面就是縣農會大樓、行政執行署彰化分署及郵局，車流量極大，前往中油的車輛十分可觀，早先中山路路中劃設虛線，後來在出口劃設網狀線，供中油加油站的車輛進出，但很多等候穿越的車輛，往往造成此一路段嚴重打結，甚至造成交通事故。

約半年多前，為避免加油車輛穿越，影響交通及造成車禍事故，再劃設雙黃實線禁止穿越，禁止出加油站的車輛穿越中山路，必須再繞到下個路口再轉，從中山路南下車輛，也不得左轉進入加油。

不過，因網狀線加上雙黃線讓駕駛人無法辨識，很多駕駛人穿越後，被警方告發，每個月都約百件，上月也有88件，記者實地觀察，穿越雙黃線的車輛其實更多，尤其機車嚴重，很多其實為求方便，直接穿越。依道路交通管理處罰條例，跨越雙黃線可處600元到1800元，幾乎可以再加一次油，機車可以加更多次，駕駛人因批評是設「道路陷阱」搶錢。

警方喊冤表示，很多駕駛人被告發後，提出反映，警方曾與公路總局、民代及中油人員實地會勘，建議中油在加油站出口，設置告示牌提醒駕駛人勿穿越馬路，以免吃上罰單。不過，中油至今仍是未設告示牌，只要駕駛人違規穿越中山路，警方依法必須告發，讓駕駛人怨聲載道，警方人 員說，中油要做生意，連做個告示牌提醒顧客都不願意，害警方背黑鍋。