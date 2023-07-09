南投竹山下坪自行車道將延長 再設跨溪鋼構橋

為加強南投竹山下坪自行車道沿線景點串連，避免人車爭道，縣府斥資逾千萬元改善，今年二期工程可望完竣，並已編列2500萬元新增自行車道550公尺，設立跨越街仔尾溪的36公尺長鋼構橋，完善自行車道環狀系統，提升單車遊品質。

縣府指出，下坪自行車道沿著街仔尾溪，經過下坪小吊橋、老荔枝樹、九十九崁、及台大熱帶植物園區等景點，但因東側段行經投45線下坪路段，自行車常與汽機車爭道，險象環生，著手推動「竹山下坪自行車道系統整合及改善工程」計畫。

第一期斥資700萬元，從自行車道起點竹山鎮下坪路既有景觀涼亭，沿街尾圳東側河堤由南往北新設長630公尺、寬3公尺的車道，改善人車爭道，去年完竣；第二期經費500萬元改善下坪吊橋西側南端既有車道200公尺，年底可望完工。

而為加強沿線景點串連，建構完整的下坪自行車路網，縣府加碼編列2500萬元進行第三期工程規畫案，觀光處表示，銜接第二期工程，將自沿街尾圳兩側河堤再新增550公尺自行車道，並設立36公尺長的鋼構橋跨越街仔尾溪。

竹山下坪自行車道第三期工程除延長自行車道，設置跨越西岸兩端的鋼構橋外，也將視車道沿線需求及景點設置安全欄杆、指示導覽牌、植栽綠美化及休憩平台與座椅等，完工後形成下坪單車環狀系統，同步串連環島1-3南投環線自行車道。