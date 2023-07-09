快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山下坪自行車道將延長 再設跨溪鋼構橋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣府今年編列2500萬元將延長竹山下坪自行車道，並設跨溪鋼構橋，完善單車道環狀系統。圖／南投縣政府提供
南投縣府今年編列2500萬元將延長竹山下坪自行車道，並設跨溪鋼構橋，完善單車道環狀系統。圖／南投縣政府提供

為加強南投竹山下坪自行車道沿線景點串連，避免人車爭道，縣府斥資逾千萬元改善，今年二期工程可望完竣，並已編列2500萬元新增自行車道550公尺，設立跨越街仔尾溪的36公尺長鋼構橋，完善自行車道環狀系統，提升單車遊品質。

縣府指出，下坪自行車道沿著街仔尾溪，經過下坪小吊橋、老荔枝樹、九十九崁、及台大熱帶植物園區等景點，但因東側段行經投45線下坪路段，自行車常與汽機車爭道，險象環生，著手推動「竹山下坪自行車道系統整合及改善工程」計畫。

第一期斥資700萬元，從自行車道起點竹山鎮下坪路既有景觀涼亭，沿街尾圳東側河堤由南往北新設長630公尺、寬3公尺的車道，改善人車爭道，去年完竣；第二期經費500萬元改善下坪吊橋西側南端既有車道200公尺，年底可望完工。

而為加強沿線景點串連，建構完整的下坪自行車路網，縣府加碼編列2500萬元進行第三期工程規畫案，觀光處表示，銜接第二期工程，將自沿街尾圳兩側河堤再新增550公尺自行車道，並設立36公尺長的鋼構橋跨越街仔尾溪。

竹山下坪自行車道第三期工程除延長自行車道，設置跨越西岸兩端的鋼構橋外，也將視車道沿線需求及景點設置安全欄杆、指示導覽牌、植栽綠美化及休憩平台與座椅等，完工後形成下坪單車環狀系統，同步串連環島1-3南投環線自行車道。

觀光處表示，下坪環狀自行車道沿途自然生態豐富，對親子而言，是舒適友善的單車騎乘路線，全部完工後將能整合休閒與地方產業特色，增加竹山鎮周邊活動空間及遊憩性，減少旅遊產生的碳排量，打造單車漫遊小鎮輕旅行的旅遊新型態。

南投縣府今年編列2500萬元將延長竹山下坪自行車道，並設跨溪鋼構橋，完善單車道環狀系統。圖／南投縣政府提供
南投縣府今年編列2500萬元將延長竹山下坪自行車道，並設跨溪鋼構橋，完善單車道環狀系統。圖／南投縣政府提供

車道 自行車 單車

延伸閱讀

新豐石滬海岸親水空間完工 未來騎鐵馬可暢遊桃竹竹

中央擴大租金補貼下調18歲 蔡培慧與竹山鎮長在夜市擺攤宣導

影／新店自行車道出現露鳥男 嚇壞幼保女師怒報警

淡水海尾仔自行車道封閉惹民怨 高灘處允行人通行

相關新聞

南投竹山下坪自行車道將延長 再設跨溪鋼構橋

為加強南投竹山下坪自行車道沿線景點串連，避免人車爭道，縣府斥資逾千萬元改善，今年二期工程可望完竣，並已編列2500萬元新...

台中大里人潑水節 消防局噴子上陣 暑氣全消

由民眾黨台中市黨部、市議員江和樹團隊、大里人聊天室等共同舉辦的「大里人潑水節」活動，上午在十九甲公園舉辦，吸引許多家長帶...

永信社福安排親子香草體驗 舒緩緊繃親子關係

永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程，認識香草、製作...

104歲助產士辭世接生5千嬰兒 東勢開雜貨店成登山路標

台中市東勢區羅劉阿自，在地當助產士，40年接生逾5000名新生兒，退休後在軟埤坑開雜貨店又40年，百歲人瑞耳聰目明，還心...

釣客有福 餐車進駐台中港北堤

台中港北防波堤是全國知名釣魚景點，每年約有7萬人次釣客進場，平均停留3小時以上，附近卻無餐飲服務。台中港務分公司委外招商...

台中豐原轉運站 商場下月開幕缺餐飲

台中市豐原轉運中心去年9月啟用，2樓商場原預計今年2月開幕，後又延到8月，迄今仍鐵門深鎖，原規畫餐飲等廠商進駐，但業者評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦