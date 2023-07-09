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永信社福安排親子香草體驗 舒緩緊繃親子關係

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程。圖／永信社會福利基金會提供

永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程，認識香草、製作迷迭香料理、紫蘇梅醋和香草換盆技巧，一名媽媽參加後說，她每天上班早出晚歸，下班還要忙家務，跟孩子說話口氣很急、不耐煩，導致親子關係緊繃，透過香草體驗活動，她與孩子有放鬆及被療癒到。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，永信心佳機構推動園藝課程已4年，陪伴長者從香草啟動感官得到滿滿的感動。這次將香草照顧與料理習得自然美好的體驗帶出機構，和在地的社區民眾分享。從漫步香草園、認識香草植物、與孩子一起學習香草料理、香草植栽照顧技巧。

參與者莊小姐表示，她每天上班早出晚歸，下班還要忙家務，跟孩子說話口氣很急、不耐煩，導致親子關係緊繃，透過香草體驗活動，她和孩子們一起手作一起料理，過程覺有放鬆及被療癒到。

參與者小翔分享，過了暑假，他就要升國小三年級，很開心能和媽媽一起參加香草體驗活動，第一次跟媽媽一起做飯很有趣、第一次自己栽種香草植物好有成就感，這個小盆栽就像他的baby一樣，他要每天認真澆水，希望讓它能好好長大。

永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會與香草大師胡佳韻老師，暑假期間在清水區的永信心佳長照機構內推出「香草綠生活」的體驗課程。圖／永信社會福利基金會提供

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