釣客有福 餐車進駐台中港北堤

台中港北防波堤是全國知名釣魚景點，每年約有7萬人次釣客進場，平均停留3小時以上，附近卻無餐飲服務。台中港務分公司委外招商，預計8月起每天有餐車進駐北堤，販售餐食、飲料，清晨就開張，滿足釣客民生需求。

台中港北堤是全國唯一的海釣示範區，北堤地勢狹長，魚種豐富，全段2818公尺開放垂釣，吸引全國遊客。不過，北堤周邊沒有任何餐廳或商店。台中港務分公司表示，釣客平均停留3小時以上，最近的便利商店開車要15分鐘以上，採買食物、飲料等相當不便。

假日常到台中港北堤釣魚的張姓釣客說，釣客到了定點下竿，就不想再離開，更別提開車離開北堤去覓食，都是自備水、咖啡跟麵包等簡單食物，如果有餐車進駐，夏日釣客可喝冰涼飲料，冬天有熱湯、咖啡喝，吃飯也更便利，會更有吸引力。

台中港務分公司表示，為解決釣客的飲食問題，未來投資業者將以移動式行動餐車進駐，在北防波堤巡迴販售飲料及各式熟食、湯品等，不過會要求少用包裝用塑膠袋，避免造成環境負擔，營造海洋友善環境。

台中港北防波堤垂釣區販售中心預計8月開始提供販售服務，除北防波堤垂釣區因天候不佳暫停開放外，餐車每天都會營運。

營業時間夏季4至9月，每日上午5點半至下午5點，冬季10至3月，每日上午6點至下午5點。