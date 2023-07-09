建縣300年 邀民眾走讀彰化

最近路過彰化火車站、彰化縣立美術館等地，民眾會發現台階和屋頂出現「美獸」，這是慶祝彰化建縣300年，縣府擴大舉辦走讀藝術節的藝術獻禮；即日起到月底的周休二日，縣府策畫有異國風情的舞蹈、音樂，也有雜耍、劇場表演，還有策畫文創市售與藝術走讀輕旅行，帶遊客重新認識古都風華。

彰化走讀藝術節昨天在縣立美術館廣場開幕，縣長王惠美、彰化市長林世賢及台、日藝術家同台，切開紙雕造型蛋糕，慶祝彰化建縣300年。

彰化走讀藝術節邀請藝術家創作，縣立美術館屋頂出現裝置藝術「鳳凰花美獸」，讓人驚豔。記者簡慧珍／攝影

來自日本沖繩的紙花藝術家國吉滿，以彰化花都、日本花卉為概念元素，創作出宛如一片繽紛花海的裝置藝術，「花心」是彰化公會堂建築物標誌，營造彰化花都的浪漫氣氛；國吉滿贈送簽名的紙花盆景給王惠美，代表彰化、沖繩藝術文化交流。

王惠美說，縣府邀請台灣、日本知名藝術家，在彰化火車站、縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、天空步道等處，擺放大型的藝術創作，有鳳凰花美獸、體操男爵等9件裝置藝術作品，串接成微型創作廊帶。

縣府另規畫藝術工作坊、藝術走讀輕旅行各16場，在美術館廣場、中興莊每周舉辦文創市集，引導民眾深入走讀彰化的文化藝術；今年有80家店家加入走讀之友，享有店家優惠，集藝術品戳章可獲贈限量好禮，還有填問卷摸彩，大獎是Apple Watch。