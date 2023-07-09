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台中豐原轉運站 商場下月開幕缺餐飲
台中市豐原轉運中心去年9月啟用，2樓商場原預計今年2月開幕，後又延到8月，迄今仍鐵門深鎖，原規畫餐飲等廠商進駐，但業者評估人流少卻步。議員批評，轉運站沒有餐飲服務，無法滿足乘客需求，市府應檢討。市府表示，轉運中心已委外，二樓餐飲招商困難，已先安排體適能廠商進駐。
豐原轉運中心是台中首座轉運中心，屬於山城重要交通樞紐，緊鄰豐原火車站，周邊有站前便當街、復興商圈等；2樓商場有400多坪，去年委託給全聚德公司營運，山城居民盼商場有美食、餐飲進駐，遊客不必拖著行李覓食，也可吸引人氣。
豐原轉運中心商場開幕從2月延到8月，迄今仍鐵門深鎖，還用木板封閉。地方人士說，原本規畫有超商、餐飲等，但業者擔心人流少不敢承租，到底何時開幕仍不知道。
當地議員陳清龍說，乘客等車或到站後，都需要有用餐、歇腳處，豐原車站都有超商等進駐，轉運中心卻沒有餐飲區，實在不像樣。「市府應為候車族著想。」議員謝志忠說，轉運中心要有基本的餐飲服務，難道乘客趕車要餓肚子嗎？
議員邱愛珊認為，400多坪商場不要養蚊子，若無法招商餐飲業，至少有其他行業承租，有人潮就會「集市」，自然會帶來商機。
交通局表示，豐原轉運中心去年9月已委託民間業者經營，2樓商場原本受疫情等影響，許多品牌展店趨於保守；今年4月已接洽健身房業者進駐，室內裝修近完成，預計下月開幕。
交通局表示，假日將在轉運中心1樓穿廊、廣場舉辦市集活動，可吸引人氣，目前周二晚間有餐車服務；目前有29條市區客運路線、2條國道客運停靠，去年9月迄今已累積15萬人次。
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