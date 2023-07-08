彰化走讀藝術節今開幕 揭開彰化城怪獸身分之謎

最近路過彰化火車站、縣立美術館，民眾會發現台階和屋頂出現「美獸」，這是慶祝彰化建縣300年，擴大舉辦走讀藝術節的藝術獻禮；即日起到7月底的周休二日，有異國風情的舞蹈、音樂，也有雜耍、劇場的表演，縣政府和文化局策畫文創市售與藝術走讀輕旅行，帶領縣民和遊客重新認識古都風華。

「啟城．彰邑—2023彰化走讀藝術節」今天下午3點在縣立美術館廣場開幕，縣長王惠美、彰化市長林世賢及台灣、日本藝術家同台切紙雕造型蛋糕，開啟建縣300年彰化走讀藝術節系列活動。

來自日本沖繩的紙花藝術家國吉滿，以彰化是花都及日本花卉為概念元素，創作如一片繽紛花海的裝置藝術，花心是彰化公會堂建築物標誌，營造彰化花都的浪漫氣氛。今天國吉滿贈送簽名的紙花盆景給王惠美，期待彰化和沖繩永續保有藝術文化交流。

王惠美說，縣政府和文化局邀請台灣和日本知名藝術家，在彰化火車站、縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道擺放鳳凰花美獸、體操男爵等9件裝置藝術作品，串接成微型創作廊帶，另規畫藝術工作坊、藝術走讀輕旅行各16場，在縣立美術館廣場和中興莊周周舉辦文創市集，引導民眾深入走讀彰化城的文化藝術。

今年超過80家店家加入彰化走讀藝術節之友，集藝術品戳章可獲贈每日限量好禮，並享有藝文店家優惠，如果填問卷可參加摸彩，有機會帶回Apple Watch等近千分禮品。