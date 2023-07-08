快訊

怎麼了？林襄瘦成皮包骨 在高雄啤酒音樂節後台痛哭

好市多輸入含致癌物毒起司 757公斤恐已被吃下肚

夏天車內熱成烤箱！日專家曝降溫密技 5分鐘從55度變28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化走讀藝術節今開幕 揭開彰化城怪獸身分之謎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和文化局今天舉辦「啟城．彰邑三百-2023彰化走讀藝術節」開幕活動，切開紙雕造型蛋糕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和文化局今天舉辦「啟城．彰邑三百-2023彰化走讀藝術節」開幕活動，切開紙雕造型蛋糕。記者簡慧珍／攝影

最近路過彰化火車站、縣立美術館，民眾會發現台階和屋頂出現「美獸」，這是慶祝彰化建縣300年，擴大舉辦走讀藝術節的藝術獻禮；即日起到7月底的周休二日，有異國風情的舞蹈、音樂，也有雜耍、劇場的表演，縣政府和文化局策畫文創市售與藝術走讀輕旅行，帶領縣民和遊客重新認識古都風華。

「啟城．彰邑—2023彰化走讀藝術節」今天下午3點在縣立美術館廣場開幕，縣長王惠美、彰化市長林世賢及台灣、日本藝術家同台切紙雕造型蛋糕，開啟建縣300年彰化走讀藝術節系列活動。

來自日本沖繩的紙花藝術家國吉滿，以彰化是花都及日本花卉為概念元素，創作如一片繽紛花海的裝置藝術，花心是彰化公會堂建築物標誌，營造彰化花都的浪漫氣氛。今天國吉滿贈送簽名的紙花盆景給王惠美，期待彰化和沖繩永續保有藝術文化交流。

王惠美說，縣政府和文化局邀請台灣和日本知名藝術家，在彰化火車站、縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道擺放鳳凰花美獸、體操男爵等9件裝置藝術作品，串接成微型創作廊帶，另規畫藝術工作坊、藝術走讀輕旅行各16場，在縣立美術館廣場和中興莊周周舉辦文創市集，引導民眾深入走讀彰化城的文化藝術。

今年超過80家店家加入彰化走讀藝術節之友，集藝術品戳章可獲贈每日限量好禮，並享有藝文店家優惠，如果填問卷可參加摸彩，有機會帶回Apple Watch等近千分禮品。

彰化縣立美術館屋頂的裝置藝術鳳凰花美獸，不是章魚哥。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立美術館屋頂的裝置藝術鳳凰花美獸，不是章魚哥。記者簡慧珍／攝影

彰化 美術館 日本

延伸閱讀

彰化花筍節 陳吉仲暢談農村發展規畫

社區自發協助治安有獎勵 彰化縣府再編1.3億設天眼

鹿港興安宮修復開工 彰化5案文資建築陸續動工 拚文化觀光

全國首創！改善鹿港老街淹水 國小操場蓋蓄洪池兼做地下停車場

相關新聞

彰化走讀藝術節今開幕 揭開彰化城怪獸身分之謎

最近路過彰化火車站、縣立美術館，民眾會發現台階和屋頂出現「美獸」，這是慶祝彰化建縣300年，擴大舉辦走讀藝術節的藝術獻禮...

釣客有福了！台中港海堤年湧7萬釣客 8月美味餐車進駐

台中港北防波堤是全國知名釣魚景點，每年約有7萬人次釣客進場，平均停留3小時以上，附近卻無餐飲，最近的便利商店得開車15分...

影／即日起暑假6周！彰濱水上樂團憑發票免費玩

天氣炎熱，彰化縣「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動今天開幕，縣政府首度推出水上自行車、龍舟板SUP，水道上海洋生物最「...

南投布農族人成立獵人協會 傳承狩獵文化避免動輒觸法

原住民狩獵野生動物和法令扞格不入，南投縣布農族4部落今天成立「信義鄉濁水溪線布農族獵人協會」，透過狩獵自主管理機制，傳承...

「就是愛鍋烤徵件」冠軍獎金10萬 徵件延長至7月17日

火鍋跟燒烤是台中熱門美食，台中市經發局舉辦「2023台中鍋烤節」活動，話題性十足，其中「就是愛鍋烤徵件競賽」報名中，原定...

中市多元化計程車隊注新血 車輛數將突破3千輛

台中市自108年首家多元化計程車隊上路以來，目前已有12家多元化計程車隊，台中市交通局近期辦理第4次徵選，讓台中市新成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦