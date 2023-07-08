南投星空季移師鹿谷麒麟潭 新建水上步道增亮點

南投縣政府今天在麒麟潭舉辦南投星空季活動，營造露營風格讓遊客聽音樂、賞星空，同時為麒麟潭新建水上步道剪綵啟用，縣府感謝交通部觀光局補助各項硬體建設及星空季活動。

南投星空季系列活動，下午至晚間在鹿谷鄉麒麟潭舉辦「微露之夜」，現場設置波希米亞風格、印第安風格野餐席位及帳篷，還有「神祕星占卜、童軍體驗趣、星空音樂會、觀星導覽」等精彩活動，炎炎夏日吸引親子遊客上山避暑、聽音樂、觀賞星空。

下午先由交通部觀光局與南投縣政府攜手為麒麟潭水上步道與設置藝術品剪綵啟用，南投縣長許淑華、觀光局長張錫聰等人出席，雖然突來一陣大雨，但來賓仍行走體驗水上步道。許淑華接受媒體聯訪表示，新設步道讓遊客彷彿行走水面上，更能欣賞湖景，歡迎民眾到訪。

南投縣政府新聞稿表示，縣府核定新台幣5000多萬元辦理麒麟潭、小半天石馬公園周邊遊憩設施改善計畫，麒麟潭新闢200公尺步道串聯環潭1.3公里人行兼自行車步道及魚形廣場、130公尺水上步道、500公尺安全欄杆、夜間照明、植栽、親水平台、賞螢步道等，其中魚形廣場、水上步道完成，配合星空季先開放使用。

縣府表示，合歡山鳶峰到小風口區域2019年通過國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證成為國際暗空公園，是台灣第首座、亞洲第3座，獨特地理位置和優越觀星條件是國內外觀星愛好者祕境。縣府持續優化軟硬體，包含培育觀星導覽人才、建整天文硬體、與民間合作推動光害防制、啟用鳶峰觀星平台、星空劇場、圓頂觀測天文台提供民眾使用。

縣府表示，接下來22日在信義鄉東埔溫泉廣場舉辦星空茶席晚會，結合南投茶文化挑選在地茶葉打造12星座專屬茶款，推出星座茶席與星空點心盒，民眾可線上預訂；最終場9月30日在清境高空觀景步道舉辦中秋野餐晚會，入住仁愛鄉遊客可透過旅宿業報名。