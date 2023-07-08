南投布農族人成立獵人協會 傳承狩獵文化避免動輒觸法

原住民狩獵野生動物和法令扞格不入，南投縣布農族4部落今天成立「信義鄉濁水溪線布農族獵人協會」，透過狩獵自主管理機制，傳承狩獵技巧和觀念，也能有效管理獵場、獵槍、獵物等，保障原住民族狩獵權利、讓狩獵文化永續傳承。

台東縣布農族獵人王光祿2013年因持獵槍上山獵捕山羌、山羊，遭法院以「野生動物保育法」、「槍砲彈藥刀械管制條例」判刑3年6個月，引起社會討論，原住民狩獵文化保存和動物保育形成拉鋸，甚至提出釋憲案，根據統計從2004年至2018年，原住民因狩獵動物遭到判決案例共675件，平均一年有45件。

原住民委員會及林務局2017年6月發布野生動物保育法第21條之一解釋令，將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化之一環，打開原住民族狩獵自主管理之路，後續將在確保野生動物資源永續的前題下，檢討修訂原住民族狩獵管理辦法，提出符合原住民族文化精神且有效的管理模式，保障原住民族狩獵權利、維護傳統文化延續。

信義鄉濁水溪線地利、雙龍、人和、潭南等四部落族人，今天成立獵人協會，南投林管處長李政賢、南投縣原民局長史強到場祝賀，並頒發潭南村民幸泰祥報發現黑熊蹤跡的禮品。

李政賢說，狩獵自主管理制度推展，和部落族人及自主意識最為關鍵，林管處將支持並協助部落落實自主管理中的野生動物資源監測、自治自律管理及部落回報等工作，在永續利用自然資源前提下，由部落與政府共同守護自然生態資源。

布農族耆老說，狩獵是文化傳統和技藝傳承，有些年輕人未經獵人訓練，以為狩獵就是拿槍射擊，有的射殺水鹿後，割走鹿茸將水鹿棄置，甚至還有年輕人缺乏夜間辨別動物眼睛，誤殺族人。希望透過協會，傳承技術頒授獵人證，將祖先尊重生命精神，傳承給年輕族人。