南投名間「松嶺之星」串連受天宮 將設徒步區

南投縣名間鄉「松嶺之星」高空觀景塔預計明年中完工，將帶動觀光熱潮，不過松柏嶺受天宮每年吸引百萬香客，未來遊客再增，居民擔心衝擊松柏嶺交通。南投縣觀光處表示，將和受天宮合作，規畫徒步區和交通轉運站，透過交通接駁，將香客轉成遊客，減輕松柏嶺交通壓力。

「松嶺之星」高空景觀塔斥資5.1億元，高度達58公尺，可360度遠眺中彰投、台灣海峽美景、夜景，明年中旬完工啟用，結合香火鼎盛的受天宮，將成為南投最新的觀光熱區。

名間鄉松柏村李姓村民說，松柏嶺出入主要靠名松路、松嶺街，受天宮每年春節、玄天上帝聖誕，遊客、進香團一波波，帶進觀光商機，居民飽受塞車堵塞之苦；縣府在松柏嶺北側興建「松嶺之星」觀景塔，兩地位置緊鄰，加上松柏嶺道路狹窄、停車空間有限，遊客加香客，讓松柏嶺、甚至八卦山台地交通雪上加霜。

縣府表示，為改善松柏嶺交通，去年已針對名松路、松嶺街等路面，刨除鋪設柏油路面，松柏嶺和松嶺之星間缺乏完善的遊客徒步區，將與受天宮合作，打造人行徒步的「玄天大道」，串連兩處景點。

觀光處長陳志賢說，受天宮每年香客上百萬人次，松嶺之星完工後，觀光人數可望倍增，也考驗交通接駁；縣府規畫以徒步方式參觀兩景點，讓香客轉變成遊客，也避免過多車輛湧入。

受天宮同意提供第1、第2停車場，作為松嶺之星轉運服務站，遊客透過接駁車到達轉運服務站，提供旅遊資訊、公廁，提升旅遊品質，帶動松柏嶺觀光發展。