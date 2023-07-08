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台中州廳維持辦公 綠批缺規畫

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復，主體建築已完成，後續進行內部裝修與活化。圖／台中市文資處提供
國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復，主體建築已完成，後續進行內部裝修與活化。圖／台中市文資處提供

國定古蹟「台中州廳」修復工程已完工，後續進行內部裝修活化。中市府昨舉行再利用計畫說明會，除維持官署辦公，6成空間規畫為文化展場。綠營批缺乏具體規畫，凸顯當初喊停國美館州廳園區計畫是為反對而反對。藍營支持維持官署，可活絡地方。市府表示，依法古蹟再利用以原目的為優先，設展場可擴大服務空間。

台中州廳位於台中市西區，1913年落成，2019年升格國定古蹟，並啟動修復工程，前市長林佳龍任內與文化部簽署合作意向書，修復後將成為國美館台中州廳園區，現任市長盧秀燕上任後終止合作，維持公務辦公，並規畫文化展場。

歷經3年，台中州廳主體建築已修復完成，內部裝修規畫中，預計明年初動工，2025年中旬完工。民進黨議員黃守達說，市府對台中州廳未來用途缺乏整體規畫，哪些局處要進駐？文化展場要作什麼？若國美館資源可挹注，可帶動文化與觀光，現在淪為半吊子拼裝車。

民進黨議員楊典忠說，市府停止「國美二館」計畫，至今未提出再利用構想，根本為反對而反對。綠營議員江肇國張家銨批評，這場說明會只是「過水」，完全沒有聆聽地方需求。

國民黨議員張彥彤說，樂見保留辦公廳舍，民眾可走進文化古蹟洽公，拉近古蹟與民眾的距離；辦公廳舍進駐後，中西區不會變成「真空狀態」，便民也可活絡地方商機。

西區利民里長陳敏祥說，台中州廳過去就是官署，維持辦公用途更能彰顯古蹟歷史，況且有人潮就有錢潮，有助於活絡地方，不會讓古蹟變成一灘死水。

文化局副局長曾能汀說，台中州廳興建迄今都是官署辦公使用，依古蹟管理維護辦法規定，以原目的為優先考量；未來規畫辦公廳舍空間，另有藝文展場及商業空間，後者占6成以上，讓公眾服務空間最大化。

國定古蹟 議員 江肇國 文化局 林佳龍 張家銨 盧秀燕

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