鹿港興安宮修復開工 彰化5案文資建築陸續動工 拚文化觀光

彰化縣定古蹟鹿港興安宮今天進行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府致力文化資產保存，今年已斥資2億多元進行共5案古蹟與歷史建築等修復工程，還包括有彰化中興莊、二林武德殿、八卦山牌樓、鹿港三山國王廟等，希望讓彰化的觀光更具文化色彩。

彰化縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、興安宮管理委員會主委蘇士欽、立委陳秀寳、鹿港鎮長許志宏等人今天參與鹿港興安宮修復開工典禮，祈求修復工程順利。

王惠美表示，鹿港興安宮創建於清康熙23年（西元1684年），是鹿港最早的媽祖廟之一，縣府積極爭取文化部補助1125萬元、縣府編列配合款300萬元，鹿港興安宮管委會自籌75萬元，近期因修復工程原物料上漲，及配合中央規定調整傳統匠師薪資，縣府再額外編列152萬元經費投入修復工程，工程總經費增加到1652萬元，此次修復內容包含主體建築、水電、消防等工程，預估114年初完工，盼300年興化媽祖宮風華再現。

興安宮為長條型廟宇建築，保存清代傳統街屋式建築結構，廟宇夾於民宅間，單開間二進一院的建築格局，空間包含前埕、三川殿、拜亭及正殿，興安宮俗稱「興化媽祖宮」，興安二字取其「興化平安」、「興化安寧」之意，見證了鹿港的繁華與進步，歷經多次地震、長期風吹雨打及生物作用等外力下，導致廟內壁體受潮、粉刷層風化與剝落、屋瓦漏水及白蟻危害等問題。

王惠美表示，縣府推動文化資產保存不遺餘力，修復工程接二連三，今年自彰化中興莊、二林武德殿、八卦山牌樓、鹿港三山國王廟陸續辦理開工後，加上鹿港興安宮，今年共5案，總經費2億4894萬元，縣府配合款1億2324萬元，期盼透過修復工程讓更多文化古蹟能夠再現並深植人心，也讓彰化的觀光更有深度、更具文化色彩。

文資局副局長粘振裕表示，興安宮維護最大的問題是屋瓦漏水造成木材損壞，及壁內受潮造成粉刷層剝落，因極端氣候短時強降雨遽增，屋頂的排水工程一定要做好，也希望修復完成後，廟方能好好維護，讓文化資產可以維持更久遠，興安宮香火更鼎盛，繼續成為在地的觀光景點。