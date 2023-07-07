松嶺之星考驗八卦山交通負載 畫設徒步區減輕車流

南投縣名間鄉「松嶺之星」高空觀景塔預計明年中完工，可望成為觀光熱區，但松柏嶺受天宮每年香客上百萬人次，未來遊客又暴增，讓居民擔心衝擊松柏嶺交通。南投縣觀光處表示，將和受天宮合作，規畫徒步區和交通轉運站，透過交通接駁，將香客轉成遊客，減輕松柏嶺交通負載壓力。

名間鄉松柏村李姓村民說，松柏嶺出入主要靠名松路、松嶺街，受天宮主祀玄天上帝，每年春節、玄天上帝聖誕，遊客、進香團一波波，帶進觀光商機，也讓居民飽受交通堵塞之苦。縣政府在松柏嶺北側興建「松嶺之星」觀景塔，但兩地位置緊鄰，加上松柏嶺道路狹窄、停車空間有限，遊客加上香客，可能讓松柏嶺甚至八卦山台地交通雪上加霜。

「松嶺之星」高空景觀塔斥資5.1億元，高度達58公尺，可以360度遠眺中彰投、台灣海峽美景、夜景，預計明年就能完工啟用，結合香火鼎盛的受天宮，將成為南投最新的觀光熱區。

南投縣政府表示，為了改善松柏嶺交通，縣府去年已針對名松路、松嶺街等路面刨除重新鋪設柏油路面，提升路面平整。松柏嶺和松嶺之星間缺乏完善的遊客徒步區，避免車輛湧入，縣府與受天宮合作，希望打造人行徒步的「玄天大道」，讓兩個景點串連起來。

南投縣觀光處長陳志賢說，受天宮每年由香客上百萬人次，松嶺之星完工後，觀光人數可能倍增，對交通是一大考驗。縣府希望透過「遊客轉為香客」模式，讓松嶺之星遊客或受天宮香客，透過徒步方式參觀兩處景點，避免過多車輛湧進松柏嶺。