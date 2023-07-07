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搶攻賽車電競商機 業者斥資千萬在台中打造賽車體驗館
受疫情影響，近幾年賽車電競活動快速崛起，不少廠商設立賽車模擬器實體門市，讓電競玩家彷彿置身賽車座駕的快感。台中市南屯區有業者斥資千萬元設置賽車模擬器體驗館，設備齊全，號稱全台最大在線賽車模擬器最多的實體門市，吸引許多車迷體驗極速快感，試營運至今，熱門時段幾乎全滿。
業者表示，開設實體門市目的，就是提倡台灣賽事運動，透過賽車模擬器，可以超擬駕駛操控賽車，不論是甩尾、圈賽、飄移、卡丁車都能體驗，「在這裡可以滿足所有人對賽車的需求，讓熱愛賽事的人歡聚在一起」。
台中旗艦門市設置13座賽車模擬器，還有館內鎮店之寶，為賽道開發的Prototype原型賽車「Ligier JS P3賽車」。該賽車由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績輝煌。
昨天開幕，門市邀請天團玖壹壹洋蔥及藝人姚元浩到場站台。業者表示，12至25歲的年輕族群，可以來實體門市玩賽車模擬器；30至40歲的賽車選手想練車，則可操控動態模擬器，包括卡丁車、房車、拉力賽、爬山賽等，喜歡賽車的民眾都可以來體驗，感受競速賽車帶來的無窮樂趣。
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