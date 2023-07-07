南投眉溪集貨場老舊失修 縣府補助整修

南投縣仁愛鄉農會眉溪集貨場啟用營運超過10年，農產運銷需求逐年增加，空間老舊且不敷使用，農產品裝、卸貨場域欠佳需改善，不過修繕經費約400萬元，農會無力負擔。縣府會勘後，將補助300萬元整修，提升縣內農產運銷環境。

仁愛鄉農會指出，眉溪集貨場每年承擔近9500萬元農產運銷量，在全國最大蔬果批發平台台北農產運銷市場產銷量排第二，隨農產集貨量逐年增加，加上肥料、紙箱等物資倉儲需求，空間已不敷使用，屋頂鐵皮老舊鏽蝕嚴重，逢下雨舊漏水，影響集貨作業。

農會表示，現有集貨場為戶外，緊鄰車水馬龍的省道，卸裝貨不便且危險，容易發生事故，農產品在戶外裝卸日曬雨淋，影響賣相及品質；集貨場沒有廁所等公共設施，員工、農友、司機得到加油站、超商借用。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔說，農會規畫改善集貨場環境，改建後可增加25%作業空間，優化辦公環境及增建廁所，車輛進場動線更順暢安全，初估改建經費得花400萬元，農會負擔沉重。

縣府會勘現況後，因為仁愛鄉是南投高山蔬果、花卉重點產區，集貨運銷量大，縣長許淑華表示，將請農業處籌措300萬元，協助改善集貨場、辦公環境及廁所設施，提升農產運銷服務。

許淑華說，仁愛當地的高山蔬果、花卉，都透過仁愛農會集貨場運往台北農產市場及全國各地，出貨品質關乎南投農產聲譽，可避免工作人員、農友及貨車司機在簡陋環境作業，設施欠佳的環境下作業。