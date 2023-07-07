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立委跨部會協商 中捷橘線大進展

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
中捷橘線大雅路廊牽涉軍方基地圍牆、台中機場航高限制，審查卡2年；立委楊瓊瓔（中）昨召開協調會，與軍方取得共識，將修正後重啟審議。圖／楊瓊瓔提供
中捷橘線大雅路廊牽涉軍方基地圍牆、台中機場航高限制，審查卡2年；立委楊瓊瓔（中）昨召開協調會，與軍方取得共識，將修正後重啟審議。圖／楊瓊瓔提供

台中捷運橘線可行性研究正在交通部審議，因大雅路段緊鄰清泉崗軍方機場圍牆，加上有限高限制，審議已停滯2年；立委楊瓊瓔昨召開協調會，與軍方取得共識，將拆建圍牆，並調整橘線站體位置與軌道高度，修正後經國防部同意後，即可送交通部重啟審議。

中捷橘線是台中的機場捷運，從沙鹿區台中國際機場，往南行經大雅、西屯、北屯、東區、南區與大里，終點在霧峰舊省議會，全長29.2公里，規畫26座車站，總經費超過1200億元，串連機場、中科與水湳園區等，屬於北台中重大交通廊道。

橘線大雅中清路5段路廊鄰近軍方基地圍牆，加上機場有限建、限高等規定，也涉及空軍第三聯隊基地防空戰術位置，導致審議中斷。楊瓊瓔昨召開第3次協調會，取得共識突破。

空軍司令部表示，中清路五段空軍圍牆向內退縮5公尺，影響長度1540公尺，軍方及民航局同意由台中市府依先建後拆、代拆代建原則規畫。公路總局表示，中清路五段維持原有道路容量，不受圍牆退縮影響。

軍方另表示，中市府3月提送資料，橘線004站與空軍第三聯隊營區大門前方路口設施高度，不符限高規定，市府應調整規畫，以符合軍方戰備與防砲限制高度。

交通局長葉昭甫說，橘線004站跨越潭雅神綠園道，經評估站體將微調並南移，以符合限高規定；空軍第三聯隊營區大門前方路口的相關設施，改為捷運固定設施，頂端距離地面保留足夠淨高，方便軍方車輛進出。

市府表示，橘線規畫修正完成後，將送國防部同意，再送交通部審議。楊瓊瓔指出，橘線可行性研究2年前送交通部審查卡關，經協商國防部、交通部後達到共識，修正後可重啟審議。

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