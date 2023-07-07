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租約終止 中市新民街市場攤商跪求活路

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台鐵新民街倉庫群將移撥中市府修復、活化，上百名新民街攤商昨到市府下跪陳情，希望展延租約。記者陳秋雲／攝影
台鐵新民街倉庫群將移撥中市府修復、活化，上百名新民街攤商昨到市府下跪陳情，希望展延租約。記者陳秋雲／攝影

有文資身分的台鐵新民街倉庫群，25日由中市府接管，向台鐵承租倉庫空間的新民街市場攤商租約終止，上百名攤商昨聚集在中市府廣場，跪地高喊「媽媽市長留活路，基層攤商要生存」，要求展延租期、安置，讓攤商能生存。市府表示，向台鐵承租的攤商約40家，後來衍生違法占用周邊道路的攤商，19日將召開協調會。

台中車站周邊的新民街市場，靠近舊建國市場，早年因攤販外溢形成市集聚落，建國市場遷到新址後，新民街市場仍留原地，攤商每月共繳交81萬元租金給台鐵。

新民街倉庫群原本是國家漫畫博物館預定地，台鐵將無償移交中市府，後來國漫館落腳刑務所官舍群，新民街倉庫仍照規畫移撥市府，台鐵與攤商解約，並得在25日前搬離。

上百名攤商聚集在中市府廣場，跪在地上高喊「要生存」，高舉白布條「我要活下去」。攤商自救會公關組長簡忠基說，新民街攤商疫情期間租金分文未減，現在疫情解封，好不容易能喘口氣，又面臨收攤危機，上百個家庭何去何從？要求市府展延租期，攤商可配合整修挪動，只盼能維持生計，貼補疫情期間的虧損。

陳情的攤商說，希望市府、台鐵與攤商能開協調會，爭取延長租期，攤商正籌組「新民街農特發展協會」，已送市府審核，希望倉庫群能設立「市場博物館」，融合博物館及菜市場打造「活文資」營運方式。

台中市經發局表示，新民街倉庫群由台鐵撥用，預計25日點交給市府，台鐵已與攤商終止租約，目前正規畫倉庫群修復與活化；經發局已提供公有市場空攤，有意願者可遷入，上月底也提出攤商可移置營業的地點。

台鐵 疫情 博物館 國漫館 自救會

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