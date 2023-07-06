聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵彰化車站假日常沒水可用 加設3水塔假日公廁用水沒問題
台鐵彰化車站因位於自來水管線末端，公廁經常在假日沒水可用，造成旅客不便，彰化車站最近已加設3座大水塔，儲水總量可達28公噸，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常，未來也會規劃設置大型蓄水池，讓供水更穩定。
彰化車站近年只要到乾旱期就常缺水，平常彰化站旅客量一天約2萬人，但到了假日或連續假期旅客量約3萬人，人潮爆增下，廁所用水量大增，往往到下午一點後就供水不穩，水只能斷斷續續的來，水塔的水用完，就無法正常沖廁所或提供給旅客洗手，甚至有旅客還自帶寶特瓶水洗手。
彰化站長王河傑說，因近期疫情解封，民眾搭乘大眾運輸工具意願提升，彰化站旅客較疫情期間增加2倍，造成假日常供水不足，最近已緊急增加3座水塔，全站共有12座水塔，而且6月底也將公廁全數水龍頭換為省水水龍頭，最近假日已供水無虞。
王河傑說，彰化站未來仍會規劃設置大型蓄水池以加強站內儲水，因應未來旅運量增長；並能減少水塔數量、釋放空間，使站體使用更有效率，提供民眾更便利舒適的乘車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言