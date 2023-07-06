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台鐵彰化車站假日常沒水可用 加設3水塔假日公廁用水沒問題

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台鐵彰化車站最近已加設3座大水塔，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常。圖／彰化車站提供
台鐵彰化車站最近已加設3座大水塔，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常。圖／彰化車站提供

台鐵彰化車站因位於自來水管線末端，公廁經常在假日沒水可用，造成旅客不便，彰化車站最近已加設3座大水塔，儲水總量可達28公噸，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常，未來也會規劃設置大型蓄水池，讓供水更穩定。

彰化車站近年只要到乾旱期就常缺水，平常彰化站旅客量一天約2萬人，但到了假日或連續假期旅客量約3萬人，人潮爆增下，廁所用水量大增，往往到下午一點後就供水不穩，水只能斷斷續續的來，水塔的水用完，就無法正常沖廁所或提供給旅客洗手，甚至有旅客還自帶寶特瓶水洗手。

彰化站長王河傑說，因近期疫情解封，民眾搭乘大眾運輸工具意願提升，彰化站旅客較疫情期間增加2倍，造成假日常供水不足，最近已緊急增加3座水塔，全站共有12座水塔，而且6月底也將公廁全數水龍頭換為省水水龍頭，最近假日已供水無虞。

王河傑說，彰化站未來仍會規劃設置大型蓄水池以加強站內儲水，因應未來旅運量增長；並能減少水塔數量、釋放空間，使站體使用更有效率，提供民眾更便利舒適的乘車環境。

台鐵彰化車站最近已加設3座大水塔，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常。圖／彰化車站提供
台鐵彰化車站最近已加設3座大水塔，也將公廁換成省水水龍頭，目前已可讓假日供水正常。圖／彰化車站提供

彰化 公廁 省水 連續假期 台鐵

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