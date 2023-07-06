砂紙電鑽代替畫筆 張振仁油畫形塑現代山水畫幻境

台中市美術家接力展「想－張振仁油畫創作展」，即日起至8月6日於葫蘆墩文化中心展出，張振仁以砂紙取代畫筆研磨，讓刻痕、質感透過媒材拼貼成蒼翠峻嶺、山河大地、川石飛瀑及落花瞬間的視覺記憶，獨塑「現代山水畫」幻境，值得一看。

葫蘆墩文化中心表示，出生台中藝術世家的張振仁自小深得薰陶涵養，並赴日深造，擅長運用抽象筆觸，及電鑽摩擦、油漬擦拭畫布等媒材技法，如作品「靈山」、「秘境」透過平面與立體錯置，色彩潑灑滴流，營造層疊交錯的奇峰聳立山景，萬丈清泉從天而降，水石相激、清高冷傲的獨特空間氛圍。

張振仁說，10年前開始潛心習佛，凡事更能反省並放下，學會「多想」及「轉念」，人生從而開啟新的階段，對自然萬物的情感透過靜心冥想重組編排，渲染出煩囂中安穩沉靜的意境。