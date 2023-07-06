罕見！中台世界博物館泰國造像展 秀千年館藏

南投埔里中台禪寺是知名宗教聖地，寺方打造的「中台世界博物館」被譽為「台灣佛教博物館的『羅浮宮』」，從7月暑假起推出「佛．國：館藏泰國造像特展」，展出的造像從8至20世紀，橫跨千年，為稀有難得的泰國藝術大展，國內罕見。

中台禪寺與佛光山、法鼓山、慈濟名列國內佛教四大山頭，是具指標性的宗教聖地，近年因疫封山，上月19日起才開放遊客入寺參觀；而其占地9公頃、猶如唐代長安古城的中台世界博物館則於7月起推出「佛．國：館藏泰國造像特展」。

中台世界博物館指出，佛教起源於印度，遍植亞洲各地，伴隨佛教所產生的造像藝術在各地出現在地化的轉變；而泰國佛教歷史悠久，日常生活、傳統習俗與文化均受佛教深化影響，佛像造型千變萬化，與台灣人熟悉的漢地式佛像截然不同。

此次展覽，館方以全新面貌展出8至20世紀，橫跨千年的泰國造像，每尊造像都是造像者的精心傑作，除了大量使用金屬材質，姿態豐富，題材多元，散發生氣蓬勃的意象，也展現古人對佛法的體會，使現代人看見泰國人歷來向佛的心意。

館方表示，為讓民眾能更融入展覽，以民眾習慣的「旅遊」視角，將泰國不同時期的「山形門」，化作貫穿時空的時光隧道，並把寺廟壁畫、皮影戲、水燈節等元素，融合於展陳設計之中，引領觀者進入泰國佛教的文史點滴。

而除了靜態造像展出，也以泰北清邁有名的宗教體驗活動「Monk Chat」為情境背景，設計語音導覽服務，實際感受與泰國在地僧人的藝術對話，並有「禮佛情境區」、「觀景引導卡」、「三季限定明信片」等體驗，深入了解並體會佛法真義。