中市稻草剪段翻耕補助 第1期作7月底需完成申報

台中市農業局持續辦理稻草剪段翻耕補助，減少焚燒稻草，參與稻草捆紮集運的農友，也納入計畫補助，農友將稻草剪段翻耕或捆紮集運，每公頃補助1000元，今年第1期作的申報時間至7月31日，提醒農民盡速向申報種稻所在地區農會申辦。

農業局持續辦理稻草剪段翻耕或捆紮集運，取代燃燒稻草補助計畫，另配合農糧署及環保署辦理「水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」，補助農民施用含稻草分解菌有機質肥料每公頃200公斤，每公斤補助5元，每公頃最高補助1000元，取代燃燒稻草，除維護空氣品質，還能增加土壤肥力，促進作物生長。

農業局表示，露天燃燒行為，如經環保局查獲，將依空汙法規定，開罰1200元至10萬元，也會被追回已領取的補助金。另依據行政院農委會「綠色環境給付計畫執行作業規範」，同一田區經環保單位查獲或農政單位判定有露天燃燒稻草，累積書面通知達2次，1年內暫停1次申報繳售公糧稻穀、轉契作及生產環境維護等措施及領取農業環境基本給付的資格。

農業局呼籲，稻草直接就地燃燒，導致空氣汙染，影響民眾健康，也嚴重影響行車視線及公共安全，請農友勿露天燃燒稻草，使自身相關權益遭受損失。