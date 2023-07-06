舊橋再見！ 埤豐橋24日封閉拆除 新橋拚2025年完工

銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，橋面因921地震傾斜，加上多年受大甲溪水沖刷，橋墩裸露，安全堪慮。台中市府編列10億元經費建造新橋，舊橋預計7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2015年完工。

台中市建設局長陳大田、立法委員江啟臣、市議員張瀞分、邱愛珊、蔡成圭等人到場會勘。陳大田指出，東勢區埤豐橋改建工程，市府投入10億元經費，舊橋預計本月24日封閉、8月1日進行拆除作業。

陳大田指出，未來便道平假日上午7點到9點、傍晚4點到7點，僅開放給附近住戶通行；一般汽、機車用路人應改行上游長庚橋，但消防車、救護車及特殊原因等車輛，基於時效考量，可走施工便道通行。

「跟舊橋說再見！」江啟臣說，埤豐橋過去32年承載豐原、東勢居民的通行往來，又橫跨大甲溪兩岸，橋樑的安全性至關重要，預計2015年7月完工。

埤豐橋1991年興建，串聯東勢、豐原、石岡、后里乃至苗栗縣的重要樞紐，921大地震時受損落橋，2000年局部重建，近年大甲溪河道刷深，影響橋梁穩定與耐況能力。

陳大田表示，埤豐橋相關公告與改道標誌，均會全面設立，並在台三線上中央分隔島及東勢地區相應且顯著的地點設置，協請義交協助於各路口引導改道，避免民眾誤入工區。