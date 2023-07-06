竹山鎮第三公墓大變身 轉型多功能運動休閒公園

南投縣竹山鎮中和里第3公墓即將達到禁葬年限，預計114年辦理遷葬，為推動公墓遷葬後土地再利用，南投縣長許淑華前往公墓會勘，並聽取當地居民意見和想法，第3公墓將轉型成為多功能運動休閒公園，提供竹山鎮民更多運動空間。

竹山鎮公所第13公墓都市計畫變更案，鎮公所規畫部分墓地變更殯葬用地，引發居民激烈反彈。第3公墓也將達到禁葬年限，居民也關心公墓遷建後用途。南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦和縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、陳玉鈴及多位居民到場關心。大家都支持公墓用地活化使用，希望配合綠美化，轉型為多功能的休閒運動公園，發展適合中高齡族群打壘球、槌球運動。