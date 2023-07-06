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竹山鎮第三公墓大變身 轉型多功能運動休閒公園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華會勘竹山鎮第3公墓，完成遷建後將轉型多功能運動公園。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華會勘竹山鎮第3公墓，完成遷建後將轉型多功能運動公園。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮中和里第3公墓即將達到禁葬年限，預計114年辦理遷葬，為推動公墓遷葬後土地再利用，南投縣長許淑華前往公墓會勘，並聽取當地居民意見和想法，第3公墓將轉型成為多功能運動休閒公園，提供竹山鎮民更多運動空間。

竹山鎮公所第13公墓都市計畫變更案，鎮公所規畫部分墓地變更殯葬用地，引發居民激烈反彈。第3公墓也將達到禁葬年限，居民也關心公墓遷建後用途。南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦和縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、陳玉鈴及多位居民到場關心。大家都支持公墓用地活化使用，希望配合綠美化，轉型為多功能的休閒運動公園，發展適合中高齡族群打壘球、槌球運動。

許淑華說，竹山鎮第3公墓將委託顧問公司規畫，公墓禁葬年限結束後，希望公所盡快辦理遷葬公告的程序，縣府會配合加速完成規畫，希望凝聚各界共識的規畫案，能獲得竹山鎮民支持，讓竹山多一處多功能運動休閒公園。

南投縣長許淑華會勘竹山鎮第3公墓，完成遷建後將轉型多功能運動公園。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華會勘竹山鎮第3公墓，完成遷建後將轉型多功能運動公園。圖／南投縣政府提供

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