竹山鎮第三公墓大變身 轉型多功能運動休閒公園
南投縣竹山鎮中和里第3公墓即將達到禁葬年限，預計114年辦理遷葬，為推動公墓遷葬後土地再利用，南投縣長許淑華前往公墓會勘，並聽取當地居民意見和想法，第3公墓將轉型成為多功能運動休閒公園，提供竹山鎮民更多運動空間。
竹山鎮公所第13公墓都市計畫變更案，鎮公所規畫部分墓地變更殯葬用地，引發居民激烈反彈。第3公墓也將達到禁葬年限，居民也關心公墓遷建後用途。南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦和縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、陳玉鈴及多位居民到場關心。大家都支持公墓用地活化使用，希望配合綠美化，轉型為多功能的休閒運動公園，發展適合中高齡族群打壘球、槌球運動。
許淑華說，竹山鎮第3公墓將委託顧問公司規畫，公墓禁葬年限結束後，希望公所盡快辦理遷葬公告的程序，縣府會配合加速完成規畫，希望凝聚各界共識的規畫案，能獲得竹山鎮民支持，讓竹山多一處多功能運動休閒公園。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言