南投仁愛集貨場老舊動線差 農會無力修 縣府伸援

南投仁愛鄉農會眉溪集貨場啟用營運已逾10年，隨農產運銷需求量逐年增加，空間老舊且不敷使用，農產品裝、卸貨場域也欠佳，亟需改善，但修繕經費約需400萬元，農會沉重負擔，縣府將補助300萬元整修，盼提升縣內農產運銷環境。

仁愛鄉農會指出，眉溪集貨場啟用10多年，每年承擔近9500萬元農產運銷量，是台北農產運銷量第2名，且隨農產集貨量逐年增加，加上肥料、紙箱等既有物資倉儲需求，空間不敷使用，屋頂鐵皮老舊鏽蝕嚴重，逢雨漏水也影響集貨作業。

此外，現有集貨場為戶外場域，且緊鄰車水馬龍的省道，卸、裝貨相當不便且危險，極易發生事故，而農產品在戶外裝卸，日曬雨淋，也恐影響賣相及品質；另也無廁所等公共設施，員工及農友、司機必須到加油站、超商借用，相當不便。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔說，為改善集貨作業環境，規畫擴大集貨作業空間，改建後可增加25%作業空間，並優化辦公環境及增建廁所，車輛進場動線也更順暢安全，整體集貨運銷服務品質可獲大幅提升，但初估經費需400萬元，負擔沉重。

經縣府會勘了解農會困境，並考量仁愛鄉是縣內高山蔬果、花卉的重點產區，集貨運銷責任重大，縣長許淑華允諾補助經費，已指示農業處籌措300萬元協助改善集貨場、辦公環境及廁所等設施，提升整體農產運銷服務及作業品質。