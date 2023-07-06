音樂劇「怪胎」 7日起台中演出

音樂劇「怪胎」改編自廖明毅導演的同名電影，6月已在台北連演3周18場，吸引超過4300名觀眾進場，獲導演鴻鴻等各界名人紛紛推薦。「怪胎」今年唯一巡迴場次就在台中，7月7日到16日連續2周6場在台中國家歌劇院演出，也為夏日放／FUN時光系列揭開序幕。

華文音樂劇「怪胎」是瘋戲樂工作室繼「台灣有個好萊塢」後，再次嘗試改編電影的原創音樂劇作品，音樂由金獎作曲人王希文、大象體操共同合作，並邀請實力派演員康雅婷、那祈、周家寬及蔡邵桓等，分為2組卡司，以輕鬆詼諧的方式探討一對患有強迫症的戀人，在接受治療的路上相逢相愛、相知相惜，以及當其中1人獲得治癒後，2人愛情關係的變化。

金獎音樂人王希文和大象體操在「怪胎」的精采合作，讓多組新出爐的第34屆金曲獎得主進場支持，此外，大象體操今年更受文化部邀請前往美國西南偏南藝術節演出。文化部長史哲稱讚大象體操迷人的舞台魅力，是「怪胎」一大亮點，對導演洪千涵、編舞家陳彥斌在作品歌隊的調度也相當讚許，認為他們豐富了畫面、場景與空間，讓角色內心的思考能具象傳遞，呈現搖滾、浪漫、狂野與溫柔等多種風格。

「怪胎」在音樂、編舞、舞台、燈光、服裝各層面，大膽突破傳統音樂劇形式，是一齣很潮的音樂劇。製作人王希文期盼未來有更多定目劇形式的演出，讓每一部艱辛打造的作品，能有足夠空間及時間呈現，並吸引海外遊客來台灣觀賞音樂劇。