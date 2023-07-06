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彰化二林農地重劃爆爭議 農民控企圖拐騙

聯合報／ 記者林銘翰潘俊宏／台北報導
彰化二林鎮公所兩年前框定98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」作業，卻有多位農民向立委陳椒華（右3）陳情，陳椒華昨邀請彰化縣府與二林鎮公所代表一起釐清爭議點。記者潘俊宏／攝影
彰化二林鎮公所兩年前框定98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」作業，卻有多位農民向立委陳椒華（右3）陳情，陳椒華昨邀請彰化縣府與二林鎮公所代表一起釐清爭議點。記者潘俊宏／攝影

彰化縣二林鎮公所2年前，框定98公頃農地辦理「柳子溝農地重劃」，卻有多位農民向時力立委陳椒華陳情，控訴意願調查期間企圖拐騙農民，程序嚴重瑕疵，農地重劃應該撤回，重新報請核定。不過，縣府地政處表示，在說明會時，就跟地主明確說明，絕對不是要欺騙農民，可能是在過程中的溝通不夠清楚。

陳椒華昨天上午在立法院舉行記者會，出席農民莊清炳表示，二林鎮公所詐欺農民，「申請書」充當為「意見調查書」，而且申請書內容沒有「不同意」的選項，未告知將損失多少農地及工程款就直接通過，直到第一次的說明會才得知，農地損失20％還要付工程款，在此之前農民毫無所悉。

陳椒華說，地方的農地需要重劃，但是有些農民不知道要出土地，另外還要再出工程款，本來是很好的事情，結果變成黑箱作業，甚至有圖利之嫌，傷害到農民權益。希望送到內政部的文件能退件，重新通知農民補正程序。

出席記者會的二林鎮公所民政課課長李嘉漳回應，農地重劃不是鎮公所提出，是地方有里鄰長找上地主，主動提出要進行農地重劃，並提報縣府辦理。鎮公所主要負責舉行說明會，還有農民的意願調查，當時就有農民跟地主提問扣款的部分，縣府有明確說明，土地跟工程負擔會減少15至20％的土地，沒有另外再加費用，會議紀錄都有詳細記載。

彰化縣政府科長許弘華表示，縣府在說明會已經說得很清楚，農地損失的區間就是15至20％，沒有再另外扣除工程款。他強調，過程中可能有所誤會，或者是有說明不清楚的地方，大家都可以來溝通了解，但是如果地方有需求，必須尊重大多數人的意見。

農民 農地

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