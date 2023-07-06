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上合歡山注意 今明全日交管

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
公路總局辦理「台14甲線18.7K翠峰路段邊坡緊急搶修工程」昨天起至明日實施全天交通管制。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
公路總局辦理「台14甲線18.7K翠峰路段邊坡緊急搶修工程」昨天起至明日實施全天交通管制。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

台14甲線合歡山公路2日發生坍方，經多次搶通仍有落石疑慮，為維護用路人安全，且持續搶修，昨天起至明天實施全日交管，白天每小時放行10分鐘，晚上7時後，封閉至隔日清晨7時，並視災況機動管制。

台14甲線是南投埔里、合歡山往返的重要道路，且沿途有清境農場、鳶峰、武嶺等熱門景點，進入暑假更有不少民眾上山旅遊，但該路段18.7公里翠峰路段上邊坡2日發生嚴重坍方，多次搶通仍落石不斷，影響交通，公路總局昨起到明天辦理此一路段邊坡緊急搶修，並實施交管。

公路總局表示，考量霧社、清境、大梨山及花蓮端等地居民、遊客，以及農產品運輸的需求，沒有全日封路，白天採整點放行；但夜間視線差且恐有零星落石，因此入夜封路，交管期間行經該路段務必須依現場人員指揮通行，並盡速通過駛離災點。

另，近期大梨山地區李子及水蜜桃盛產，考量採收後，無法冷藏保存，急需送往農產品批發市場，為避免損害，台8線臨37便道特別加開下午6時30分貨運班次，若天氣狀況良好也允許有通行編號貨車通過便道，以確保農民經濟生計。

公路總局呼籲，近期因山區午後常有強降雨，造成部分邊坡不穩定，易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免上山，上山前先作好行程規畫，並透過公路資訊看板（CMS）、省道交通資訊系統、警廣等掌握即時路況及交管措施。

落石 清境農場 梨山

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