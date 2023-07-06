台中暑假公車減班跳蛙停駛 民眾跳腳

進入暑假，台中市不少公車大量減班，市府交通局指出，因應學生通勤的「跳蛙公車」暫停，開學才復駛。不過已習慣搭早班車的民眾，有的買菜或預約門診，突然無車可搭，氣得跳腳。另有公車路線長期脫班，乘客忍不住抱怨，市府一年編30億補助雙十公車政策，業者不能擺爛。

交通局表示，全市公車路線239條，依當地民眾乘車需求規畫行駛動線與班次，長期以來符合日常通勤及觀光旅遊所需。因應暑假，學生通勤的「跳蛙公車」停駛，其他路線視情況減班。

許多民眾反映，官方App「台中公車」公告7月1日起，取消發車資訊，100多路線減班、甚至停駛，讓搭慣的乘客上班遲到、要就醫無車可搭。

台中市政府實施市民限定、雙十公車優惠措施，持卡綁定的市民達169萬，平均每年補貼公車業者近30億，但市民專線1999，經常有民眾投訴公車脫班、漏班、大量減班及停駛狀況。

議員周永鴻說，所謂的「跳蛙公車」暑假減班、停駛路線中，但其他路線，例如12、27、92路公車，取消班次卻不是在學生上下課時段，交通局不能以「業者因應暑假減班」，一句帶過。

議員曾朝榮指出，前天早上8點多，一婦人到服務處反映，她原本要搭33路公車到建國市場買菜，沒想到等了快兩個小時，不見公車。

交通局表示，針對學生平常上下課尖峰時段所規畫的區間車、延、繞及200、500、700及900路等「跳蛙公車」，暑假期間學生乘車需求大幅減少，暫停服務，另部分路線實施暑假班表，因應沿線需求，讓大眾運輸資源發揮最大效益。

交通局提醒，待暑假結束後，專為學生規畫的公車班次將全面恢復。此段時間相關公車路線的班次可上「台中市即時公車動態資訊」網站，另可下載「台中公車」App，事先掌握安排。