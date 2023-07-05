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父親羅癌 慈濟濟助11年 清寒生立志當醫生 今年考上醫學系

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中暗暗許下願望想成為醫生，今年終於如願考上陽明交大醫學系。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中暗暗許下願望想成為醫生，今年終於如願考上陽明交大醫學系。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會彰化分會關懷戶清寒子弟林均嶧在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中更暗暗許下願望想成為醫生，幫助病患，慈濟長達11年的陪伴與經濟資助，堅毅的均嶧今年終於如願考上陽明交大醫學系，繼續朝向仁醫之路邁進。

「即便家境清寒，即使需要很努力、很努力才能追上同學，但只要走在通往自己夢想的道路上，再辛苦再勞累，相信努力會有出頭天的一日到來」林均嶧曾在申請慈濟新芽獎學金申請表寫出自己的心聲。

慈濟基金會彰化分會從2011年就開始關懷林均嶧一家，因林父罹患癌症長期往返醫院治療，而林母為了陪伴生病的林父就醫，無法外出工作，當時家中孩子都還年幼就學中，家庭經濟陷入困境，慈濟志工與社工自此展開長達11年的協助關懷。

林家最小的兒子林均嶧，從小學業成績優異，國小二年級即考上資優班，因父親疾病的影響，從小立志成為醫生，希望能治好父親的疾病，雖然林父現今已往生，此心願已無法達成，但林均嶧仍志向堅定，努力朝著行醫夢想前進。

林均嶧從小就懂事孝順，知道母親的辛苦，盡可能在課業上不讓母親操心，也貼心的也幫忙做家事，更不會因家庭困境而怨天尤人，展露積極樂觀的正能量，不斷自我激勵「要努力讀書，改變家裏環境」。

因學習成績優異，林均嶧連續十年獲得「慈濟新芽獎學金」，年年榮獲成績優異的「學習領域獎」，除在校成績表現亮眼，在全國競賽也表現突出，去年獲得全國物理探究實作競賽全國金獎、陽明交通大學APX化學中高級金獎等。

林均嶧今年也錄取陽明交大醫學系，慈濟志工也前往道賀並送上球鞋及背包，希望他帶著大家的祝福繼續踏實的走在夢想的道路上。

慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧（左)在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中暗暗許下願望想成為醫生，今年終於如願考上陽明交大醫學系。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧（左)在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中暗暗許下願望想成為醫生，今年終於如願考上陽明交大醫學系。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧(右）因家境清寒，和哥哥都能體貼父母，幫忙家務。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會彰化分會關懷戶林均嶧(右）因家境清寒，和哥哥都能體貼父母，幫忙家務。圖／慈濟基金會提供

慈濟 陽明交大 夢想

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