影／汽、機車硬闖南投古蹟「糯米橋」 公所要查

南投國姓糯米橋是當地重要景點，更是縣內唯一，全台保存最完整的糯米橋古蹟，近期卻接連傳出遭汽、機車硬闖，目擊民眾看了直呼誇張，並拍下照片檢舉。當地公所及縣府文化局表示，將依法調查追究行為人責任，也會加強車輛管制措施。

國姓鄉公所指出，糯米橋是造型古樸的四孔拱型石橋，以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合，位在北港溪上，1940年完工至今有83年歷史，歷經天災侵襲仍屹立不搖，而被列入縣定三級古蹟，更是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座。

為維護糯米橋強化保存，並讓民眾更貼近古蹟，當地公所、縣府文化局、水保局南投分局等單位近年協助，完善橋面護欄、夜間光線造景等，2018年開放遊客步行上橋參觀，但為保護古蹟，嚴禁車輛、機具上橋，未料近期卻遭汽、機車硬闖。

公所表示，近期有民眾提供照片檢舉有一輛藍色轎車開上糯米橋，但糯米橋的兩端，一邊是有階梯及無障礙坡道，車輛無法進入；另一邊則設有車阻，懷疑是將可拆式車阻移走，並輾壓園區內草皮與步道閃避石製固定車阻，強行上車。

另，臉書專頁「南投國姓鄉三級古蹟糯米橋」也有1段以機車騎士視角攝錄的影片，明顯可看出有該騎士將車騎在人行步道，並穿過石製車阻縫隙，直接騎上糯米橋，並從橋梁另一端離開，同樣不尊重愛護古蹟，而被人PO上網。

而因民眾檢舉的照片有拍下違規車輛的車牌號碼，公所表示，其行為違反「文化資產保存法」，將與文化局依法調查，並且將追究違規行為人的責任，近期也將前往會勘，並研議加強車輛管制措施，避免再發生汽、機車硬闖上橋等相關情事。