三名年輕人打造「重機聚落」 彩繪機身到甜品樣樣夯
台中市南屯區在74 快速道路旁的環中路，三名年輕人合作打造重機聚落，包括V-RIDER重機改裝服務、ON OFF開關倉庫的重機人身部品、獨品彩繪提供重機客製烤漆彩繪工作室及CHEERS CAFE騎士咖啡的美式餐飲，成為全台重機打卡熱點。
騎士咖啡廳有70年代復古美式風格，除提供精品咖啡及特色飲品，美式餐點更充滿重機元素，例如環島大拼盤，有台灣地圖造型的木盤，盛裝碳烤雞翅、美式炸物滿足饕客。店主曾于珊說，車友新買重機、競賽得名等值得慶祝的日子，車隊到騎士叫上環島拼盤分享，全員樂在其中。
騎士咖啡的美式懷舊風，吸引中部外籍人士常來一解鄉愁，推出的甜品完全沒被重機搶戲，包括肉桂卷、栗子金線燒，都是消費者指名招牌。肉桂捲有天使和惡魔兩款口味，周三到周日下午1點半前出爐，最好預約以免向隅。騎士咖啡也定期舉辦重機活動，成為騎士車聚熱點。
「獨品」與哈雷經銷商合作，負責人李安是全國重機界彩繪高手，他說，重機騎士年輕化，高端騎士的客製化商品也越來多元，只要技術夠硬，他很看好市場發展。他指出，以重機、安全帽彩繪來說，無法複製的客製化，且須具備美術與烤漆專業，技術與設備門檻高。
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