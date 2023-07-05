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大雪山林道沿線8月1日起收費 7月15日試辦公車延駛至27K
入夏氣溫飆高，大雪山國家森林遊樂區及林道沿線湧入大量民眾乘涼避暑，林道沿線常出現泡茶野炊、搭棚占用車格等亂象，且於27公里處鳶嘴山登山口等停車熱點區域，部分民眾長期使用車位宿營，讓登山民眾一位難求。東勢林管處與警方合作，8月1日起大雪山林道沿線開始收費管理，以4小時計次50元方式，計價收費；違停車輛警方將開單。
東勢林區管理處指出，大雪山林道停車空間有限，7月15日起，爭取從東勢發車的251路公車行駛至大雪山林道27K鳶嘴山登山口，試辦1個月，每天出發，一天有3班次，於東勢車站上午5點55分、11點25分與下午3點50分發車，並於27公里處鳶嘴山登山口上午6點55分、12點25分與下午4點50分返程。
搭乘該路線上山，可攀登中部地區中海拔熱門登山路線「鳶嘴-稍來山國家步道」，走過隧道另一側還有較容易的橫嶺山步道可攀爬，不過橫嶺山步道目前進行整修工程，部分封閉至年底。
東勢林管處表示，現階段透過收費管理、增加大眾運輸方式，可增加車位周轉率、減少上山車流量，期可降低部分車位遭長期使用情形。時值入夏，林管處呼籲，大雪山午後易有降雨、起霧情形，且大雪山林道蜿蜒，請上山民眾注意行車安全，快樂出門平安回家。
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