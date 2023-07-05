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7旬嬤國小當導護志工 風雨無阻守護學子超過30年

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市今天表揚971位績優教育志工及35位績優交通導護志工，台中市長盧秀燕向千名志工表達謝意。記者余采瀅／攝影
台中市今天表揚971位績優教育志工及35位績優交通導護志工，台中市長盧秀燕向千名志工表達謝意。記者余采瀅／攝影

台中市教育局今天表揚971位績優教育志工及35位績優交通導護志工，年紀最輕16歲，年紀最長87歲，年齡差距一甲子，志願服務零距離；其中，77歲許詹秋花在新社協成國小擔任導護志工，服務學子超過30年，風雨無阻守護學子，除獲頒交通導護志工，也將代表台中市接受交通部績優交通導護志工金安獎表揚。

73歲鍾玉春在豐原國小健康中心擔任志工，鍾奶奶常細心為學童護理傷口，也對學生傳遞健康生活及自我照顧的正確方法，獲頒績優教育志工。她說，到學校值勤是最快樂的時間，只要時間允許，全力支援學校的健康中心的活動，希望所有學生都能快樂健康成長。

獲頒績優交通導護志工的77歲許詹秋花，在新社協成國小擔任交通導護志工，服務學子已逾30年，她大清早到校協助指揮交通車，風雨無阻守護學子。她也積極參加學校志工研習活動，增進志工專業知能，將代表台中市接受交通部績優交通導護志工金安獎表揚。

台中市長盧秀燕今日向千名志工表達謝意，並致贈代表熱情的火鶴花，感謝他們無私奉獻守護學子。她說，她是六都唯一女市長、也是媽媽，她擔任立委期間，孩子還年幼，她也曾在東興國小擔任交通導護志工，有時到健康中心從旁協助學童施打疫苗，有時協助學生校外郊遊的安全秩序，因為愛孩子，把小愛發揮成大愛。

盧秀燕表示，台中市約有2萬名志工，來自各行各業，過去3年疫情期間，志工們冒著染疫風險，持續照顧學校，令她相當感動，她感謝志工們，視別人的孩子如己出，希望將這份愛繼續擴大，保護台中每個孩子的安全，讓孩子受到最好的教育。

交通部 盧秀燕 教育局

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