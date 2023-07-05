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台中港清淨家園 100多人烈日下掃街當義工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港務分公司今天舉辦「Clean Up．Clean Port」清淨家園淨街活動，100多人參加。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司今天舉辦「Clean Up．Clean Port」清淨家園淨街活動，100多人參加。圖／台中港務分公司提供

台中港務分公司敦親睦鄰，今天舉辦「Clean Up．Clean Port」清淨家園淨街活動，公司人員和梧棲區環保志工、台中港CIQS公務機關及航商業者共100多人參加，烈日下當義工掃街。

台中港務分公司總經理陳榮聰帶領下社區掃街環境清潔，也清除病媒蚊孳生源，降低登革熱等傳染的風險；今天活動在台中市梧棲區舉行，透過掃街活動喚起社區民眾重視清淨家園需要大家一起來努力維護的共識。

台中港務分公司表示，清淨家園活動除身體力行以實際行動展現，活動期間也向參加活動的夥伴們分享垃圾減量的方式，及保護環境如何從日常生活「食、衣、住、行、育、樂」中落實。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，活動不僅改善社區環境，最重要是經過大家的努力，希望也能影響周邊的人不要亂丟垃圾，清淨家園人人有責。

台中港務分公司今天舉辦「Clean Up．Clean Port」清淨家園淨街活動，100多人參加。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司今天舉辦「Clean Up．Clean Port」清淨家園淨街活動，100多人參加。圖／台中港務分公司提供

梧棲 義工 台中市

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