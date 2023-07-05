吃瑪德蓮追憶似水年華 國際聯展PART II台中登場

「瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術」國際聯展PART II，邀塔瑞克．阿圖依(Tarek Atoui，黎巴嫩)、邱明進、饒加恩、李傑(香港)、海蒂．芙依特(Heidi Voet，比利時)等5名藝術家，透過日常物件、發出聲響等創作，召喚情感與記憶，即日起至10月29日在台中市陸府植森館開放預約參觀。

策展人鄭慧華說，此展以貝殼狀甜點「瑪德蓮」命名，是回應小說家普魯斯特所寫的名著「追憶似水年華」中經典橋段，主角吃下沾了紅茶的瑪德蓮後，湧現兒時往事，心理學界也將此現象命名為「普魯斯特時刻」、「普魯斯特效應」。

鄭慧華說明，此展為塔瑞克．阿圖依在台首展，特別邀展的「11拍聲搏」，從傳統阿拉伯塔拉伯音樂得到的靈感，以水滴、陶器、抽水馬達、電源正負極、鑼和鈸等重構、自製成大型樂器，透過電腦的指揮，比擬為時間的刻度，敲打出獨特的11拍節奏。

饒加恩作品「A Topper」，以1910年日英博覽會紀錄日治時期排灣族人被當作文化商品影像，透過解構與建構影像，揭開隱藏在殖民主義下，外國人的想像和記憶。

李傑作品「被吸氣蓋過」，透過生活中搜集的影像與聲音拼貼交織，勾引出觀眾既熟悉又陌生的感受。

海蒂‧芙依特作品「無意識穿越 (無盡之屋)」，以家鄉比利時的觀光紀念品為模組不斷翻製後，回應人們的文化與記憶如同紀念品般不斷篩選、淘汰或變形。

台南留聲機收藏家暨蟲膠唱片複製師邱明進，展示2台留聲機，以及蟲膠唱片翻製與刻錄技術，由於播放仰賴手搖留聲機的鋼針與唱盤摩擦，加上蟲膠唱片脆弱易損，鮮少有人能聽到其封存的聲音，呼應透過留聲機聲音樂喚起記憶。