彰化二林農地重劃爆爭議 陳椒華協調釐清
彰化二林鎮公所兩年前框定98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」作業，卻有多位農民向時力立委陳椒華陳情，控訴意願調查期間企圖拐騙農民，陳椒華今邀請彰化縣府與二林鎮公所代表一起舉行記者會釐清爭議點，讓農地重劃回歸改善農業生產環境等良善目的。
多位農民指出當初意願調查同意書未寫明「農民負擔」部分，亦無「不同意」之選項，企圖拐騙農民同意，且農地大多方整且農路水路皆備，並無重劃之必要。
在地農民莊清炳表示，二林鎮公所將「申請書」充當為「意見調查書」，申請書內容沒有「不同意」選項，以未告知將損失多少農地及工程款，便直接通過，通過後第一次說明會裡才說明農地損失20％以及要付工程款，但在此之前農民毫無所悉，質疑程序正義何在。
在地農民陳榮火表示，有一大部分人因「共同持有」，為了「產權分割」而推動農地重劃，但農地重劃的目的是「增加農業產值」，而「產權分割」是「附加效益」，不應本末倒置。為達產權分割應申請「法院強制分割」，而非以「農地重劃」導致農民損失20％農地及工程款。
出席的公所與縣府代表指出，農地重劃有贊成與反對的農民，身為公務員依法以一定比例的贊成者意願執行重劃，程序中都有依法召開會議及通知農民。陳椒華對此表示，現場真的很多農民不知道會議或沒收到縣府通知，希望送到內政部的文件能退件，重新通知農民補正程序。
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