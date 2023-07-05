南投旅遊更好玩 台灣好行爭設八卦山線、北港溪線

南投縣熱門觀光景點多，但大眾運輸系統不夠普遍。近幾年中興新村眷舍打造文創據點，縣府規畫「台灣好行」八卦山線，串連名間鄉南投市、中興新村至台中高鐵站，縣府觀光處與交通部觀光局會勘，立委蔡培慧也積極向中央爭取核定這條觀光路線。

南投縣觀光處長陳志賢說，近幾年縣府與日管處共同努力，台灣好行已有日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、集集線及埔里線，8月還將新增日月潭溪頭線、雙龍線及瑞龍瀑布線。

縣府6月底再向交通部觀光局爭取2條新路線，「北港溪線」由高鐵台中站出發後經草屯至國姓泰雅渡假村；「八卦山線」由高鐵台中站出發，途經中興新村、南投市景點、八卦山天空之橋後至松柏嶺受天宮。

為了解中興新村設站情形，觀光處今天與交通部觀光局、公路總局現勘，共同討論路線及地方設站需求，縣府也會持續依據中央審議結果修正計畫，向公路總局申請路權，及爭取相關補助以利路線開行。

縣長許淑華說，為落實低碳及永續施政理念，積極改善縣內公共運輸服務，再向中央爭取2條新路線「北港溪線及八卦山線」，以完善全縣好行路網，8月將完成旅運平台整合資訊查詢及定位功能，讓南投旅遊更方便。