彰化二林農地重劃爆黑箱爭議 立委指企圖拐騙農民同意

時代力量立委陳椒華今天表示，彰化縣二林鎮辦理農地重劃作業，然而意願調查書未寫明「農民負擔」部分，企圖拐騙農民同意，當地農民訴求勿奪取農土地財產權，程序嚴重瑕疵，農地重劃應該撤回，重新報請核定。

陳椒華上午在立法院舉行記者會指出，彰化縣二林鎮公所在2年前，框定98公頃的農地進行「柳子溝農地重劃」作業，然而當初的意願調查同意書未寫明「農民負擔」部分，更沒有「不同意」的選項，企圖拐騙農民同意。

陳椒華認為，農地重劃的本意良善，目的是為了改善農業生產環境，部分農民在未知有「農民負擔」的狀況下，而且重劃期間還要停耕等損失便簽署同意，二林鎮公所在如此操作下獲取的「同意人數及面積」就有問題。

陳椒華說，農民的主要訴求很簡單，地方的農地區需要重劃，但是有些農民不知道要出土地，另外還要再出工程款，本來是很好的事情，結果變成黑箱作業，甚至有圖利之嫌，進而讓農民的權益受到傷害。

在地農民莊清炳表示，二林鎮公所詐欺農民，「申請書」充當為「意見調查書」，而且申請書內容沒有「不同意」的選項，未告知將損失多少農地及工程款就直接通過，直到第一次的說明會才得知，農地損失20％還要付工程款，在此之前農民毫無所悉，請問程序正義何在。

二林鎮公所民政課課長李嘉漳回應，農地重劃不是由鎮公所主動提起，而是地方有里鄰長找上地主，他們主動提出要進行農地重劃，後來鎮長下鄉舉辦座談會，經過里鄰長、地主跟鎮公所的討論，最後才提報縣府辦理。

李嘉漳說明，鎮公所主要負責舉行說明會，還有農民的意願調查，當時就有農民跟地主提問扣款的部分，縣府當時就有明確說明，土地跟工程負擔會減少15至20％的土地，沒有另外再加費用，會議紀錄都有詳細記載。

彰化縣政府科長許弘華表示，彰化縣政府辦理農地重劃已經超過60年，總計有59區、3萬7000公頃，「所以這不是第一次辦，彰化縣很有經驗」，絕對不是要欺騙農民，可能是在過程中的溝通不夠清楚。

許弘華強調，農地重劃做完還是農地，不會變成建地，未來可以讓農民更好耕作、機器耕作更加方便，生產會更便利，縣府在地方說明會時已經說得很清楚，農地損失的區間就是15至20％，沒有再另外扣除工程款。

許弘華說，農地重劃屬於公辦，「農民有需求，我們盡量來做」，很多人都支持農地重劃，過程中可能有所誤會，或者是有說明不清楚的地方，大家都可以來溝通了解，但是如果地方有需求，必須尊重大多數人的意見。