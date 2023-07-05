因應新興產業人力需求 中市開辦4產業專班歡迎報名

因應新興產業人力需求，台中市政府勞工局攜手逢甲大學、業界培育前瞻產業人才，7月起推出半導體及永續綠能產業共4班次培力營，協助青年跨領域學習專業技能，具備進入前瞻產業的基礎能力，全程免費，即日起歡迎報名。

勞工局長張大春說，今年辦理「ESG淨零減碳人才培訓班」、「太陽光電綠色能源產業培訓班」、「半導體製程與封裝實務訓練班」、「半導體設備工程師培訓班」，以有意願投入永續綠能及半導體產業的失業者為原則，及以跨領域或相關科系的剛畢業青年為優先參加對象。

他說，源於前瞻產業用人唯才、極具發展前景，但若非相關科系、沒有相關工作經驗或不了解產業狀況，極可能苦無門路進入，勞工局因此委託逢甲大學團隊，透過企業訪談、規畫4班前瞻產業培力營，結合業界師資的實務課程及參訪行程，讓青年透過培力營，跨越科系門檻取得加入前瞻產業的基礎能力。

勞工局說，前瞻產業人才培力營每班120小時，約一個月時間，課程內容均依在地企業用人需求規畫，如半導體產業的「製程與封裝實務訓練班」事前訪談台積電、矽品、美光等半導體大廠，課程著重半導體產業的下游部分，包括製程、封裝、測試的基本概念到進入職場的專業基礎，且比照半導體大廠新人訓練的概念辦理。

「半導體設備工程師培訓班」強調設備工程師的各項基礎專業，各大廠均不斷有設備工程師的職缺，即使AI、智慧化、自動化導入，設備工程師依舊是各大廠的重要需求。

另外，針對國家2050零碳的目標規畫「ESG淨零減碳人才培訓班」，內容包括溫室氣體盤查、碳足跡管理、碳權操作實務、能源管理、綠色金融、撰寫永續報告書，特別適合想要投入綠能產業的青年加入。

「太陽光電綠色能源產業培訓班」則涵括太陽能產業技術面、業務面、應用面課程，台灣自2020年開放綠電自由交易，民間再生能源售電業者出現，此課程特別針對想要從事綠能交易的人員，打造進入實務產業前的完整概念，為新興的就業藍海。

勞工局說，報名歡迎電洽逢甲大學04，24517250分機2407區小姐、2410沈先生，或台中市政府勞工局04，22289111分機35613王小姐。