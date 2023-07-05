年幼貧窮讀書苦 80歲外師闕思嘉捐薪助弱勢族群

80歲美籍外師闕思嘉(Dr. John Cheska)來台灣18年，視台灣為自己的家，闕分享兒時家境貧困，一度無法升學，他靠學業與體育獎學金艱困完成學業，長大萌生「幫助弱勢」心願，每月捐出部分薪資協助弱勢族群。學生分享，闕思嘉老師教導他們除了學業，更要為社會服務，「他的身教重於言教」。

高齡80歲、白髮發亮的闕思嘉在台中潭子區常春藤國際學校任職，闕思嘉分享自身故事，兒時家境貧困，父親無財力支付大學學費，闕不僅領取課業獎學金，更在美式橄欖球、網球等運動有傑出表現，能文能武，困苦升學。

闕思嘉很喜歡台灣，因緣際會來到台中，愛上純樸又充滿人情味的地方；他投入教育多年，深知教育是孩子未來發展基石，將美式教育帶到台中，拓展孩子獨立思考與表達能力。

應屆畢業生吳璽恩(Joanna Wu)，2年前從美國德州返國求學，吳說，喜歡闕思嘉老師與校內師長採開放式，而非填鴨式教育，與國外學制一致，她很喜歡，這次錄取德州貝勒大學，想攻讀醫學夢。

畢業張姓學長特地返校協助，懷念昔日師生圍著教室裡的哈尼克斯圓桌(Harkness table)互相討論，每位學生都是主角，都能表達意見；3年前，美籍生Tyler Jones一家4口從美國移民到台灣，愛上台灣人的熱情與善良，未來想學好中文，與人群溝通。