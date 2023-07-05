彰化縣北斗鎮長補選5搶1

彰化縣北斗鎮長補選競爭激烈，目前已有獲國民黨禮讓的無黨籍前鎮長楊麗香、無黨籍前鎮長洪叁民與商界人士林政興、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖等4人登記，加上民進黨推薦參選的前縣議員江熊一楓，北斗鎮長補選5搶1。

北斗鎮前鎮長李玄在涉犯圖利罪，二審定讞入獄服刑遭解職，各黨派已有8人領表，8月5日補選投票。

李玄在父親李順銘12年前當選北斗鎮長，因親友涉買票被高院判刑遭解職，楊麗香當時代公公出征當選，後來還連任；楊麗香卸任後由李玄在當選，楊回歸家庭，沒想到李玄在因案入獄，家族協調她代夫出征。

江熊一楓與外界抨擊「北斗不是李家帝國」，「鎮長不能公公、兒子、媳婦輪流作」。楊麗香昨在上百名支持者與宣傳車簇擁下登記參選，她說，民主時代靠一張張選票當選，作得好才會當選，特定人士和網軍不該用封閉思想評量選民智慧。

楊麗香說，再次參選是抱著服務態度，過去政績有目共睹，現在庶民經濟不好，鎮長要作好安老、安幼，讓年輕人無後顧之憂拚經濟。

顏宏霖長期耕耘基層，連續參選2屆都敗北，李玄在遭解職後，再次投入補選。洪叁民高齡77歲，曾當選2任北斗鎮長，後來再選2任都失利，這次也再度出馬。林政興是商界人士，從北部回到家鄉北斗，希望服務鄉里，地方政壇對他很陌生。

地方分析，楊麗香、顏宏霖有不少泛綠票，江熊一楓可號召綠軍歸隊，洪叁民、林政興各有無黨籍鐵票，將瓜分楊、顏部分選票，藍營支持者將是左右勝負關鍵。