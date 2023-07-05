聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣北斗鎮長補選5搶1

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣北斗鎮長補選競爭激烈，目前已有獲國民黨禮讓的無黨籍前鎮長楊麗香、無黨籍前鎮長洪叁民與商界人士林政興、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖等4人登記，加上民進黨推薦參選的前縣議員江熊一楓，北斗鎮長補選5搶1。

北斗鎮前鎮長李玄在涉犯圖利罪，二審定讞入獄服刑遭解職，各黨派已有8人領表，8月5日補選投票。

李玄在父親李順銘12年前當選北斗鎮長，因親友涉買票被高院判刑遭解職，楊麗香當時代公公出征當選，後來還連任；楊麗香卸任後由李玄在當選，楊回歸家庭，沒想到李玄在因案入獄，家族協調她代夫出征。

江熊一楓與外界抨擊「北斗不是李家帝國」，「鎮長不能公公、兒子、媳婦輪流作」。楊麗香昨在上百名支持者與宣傳車簇擁下登記參選，她說，民主時代靠一張張選票當選，作得好才會當選，特定人士和網軍不該用封閉思想評量選民智慧。

楊麗香說，再次參選是抱著服務態度，過去政績有目共睹，現在庶民經濟不好，鎮長要作好安老、安幼，讓年輕人無後顧之憂拚經濟。

顏宏霖長期耕耘基層，連續參選2屆都敗北，李玄在遭解職後，再次投入補選。洪叁民高齡77歲，曾當選2任北斗鎮長，後來再選2任都失利，這次也再度出馬。林政興是商界人士，從北部回到家鄉北斗，希望服務鄉里，地方政壇對他很陌生。

地方分析，楊麗香、顏宏霖有不少泛綠票，江熊一楓可號召綠軍歸隊，洪叁民、林政興各有無黨籍鐵票，將瓜分楊、顏部分選票，藍營支持者將是左右勝負關鍵。

延伸閱讀

彰化北斗鎮長補選激烈 她講到這裡泣不成聲

彰化北斗鎮長補選 兩女將為「李家帝國」交鋒

彰化北斗鎮長補選 綠營努力弭平內訌

彰化北斗鎮長補選「三腳督」 綠營人選拍板定案

相關新聞

疫後登山熱點 「谷關七雄」事故增

疫情以來帶動登山熱，更打響台中「谷關七雄」名號。台中市消防局統計，疫情前後山域事故增加4成，從2020年迄今共有271件...

彰化補助孕前健檢 含SMA篩檢

彰化縣長王惠美昨天宣布，即日起補助夫妻婚後孕前健康檢查，每年可補助750對夫妻；王惠美說，彰化率全國之先「獨家」將SMA...

9年前占省府…昨捲土重來 「台灣政府」借升旗台遭拒

9年前曾占領昔日台灣省政府辦公大樓的民間組織「美國台灣政府」，昨天再次集結50多人重回省府，在舊省府前豎立「台灣領土主權...

彰化縣北斗鎮長補選5搶1

彰化縣北斗鎮長補選競爭激烈，目前已有獲國民黨禮讓的無黨籍前鎮長楊麗香、無黨籍前鎮長洪叁民與商界人士林政興、北斗國中家長會...

南投新玩法大公開 港澳客茶葉蒸臉敷眼讚舒服

疫後拚觀光，交通部觀光參山國家風景管理處鎖定國際市場，以南投名間松柏嶺「茶鄉」特色，規畫體驗製茶、茶園風光等遊程，更推出...

彰化員林、大城鄉長照大樓陸續完工 拚年底啟用

彰化縣推動興建長照衛福大樓，最近進入「收割期」，縣長王惠美今天視察員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，預定8月完工，日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦