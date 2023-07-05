9年前占省府…昨捲土重來 「台灣政府」借升旗台遭拒

9年前曾占領昔日台灣省政府辦公大樓的民間組織「美國台灣政府」，昨天再次集結50多人重回省府，在舊省府前豎立「台灣領土主權公告牌」，向管理單位國發會要求執行升旗典禮遭拒，改為自行立旗後結束。警方全程嚴陣以待，派員戒備。

該組織宣稱，組織受「聯合國憲章」、「舊金山和約」、「台灣關係法」保障，屬於合法成立的台灣自治政府，要驅逐「中國流亡難民組織」；該組織2014年7月7日假裝遊客借廁所，突襲侵入省府辦公大樓，占領省主席辦公室，並在省府建物外掛上「台灣政府」布條，最終被警方驅離。

「台灣政府」昨又集結50多人重回舊省府，在建物前草地上豎立「台灣領土主權公告牌」，懸掛多面「台灣政府」國旗與美國國旗，且在建物柱子張貼美國第7艦隊徽章及「撕者必究」貼紙，還要求舉行升旗典禮宣告主權。

自稱「台灣政府」臨時總統的蔡吉源詢問要使用舊省府升旗台，遭國發會中興新村活化辦公室拒絕，只好改為自行立旗，結束後蔡重申，組織主權合法性，指台、澎為其領地，假中華民國應回金門、馬祖等地。

警方為避免9年前省府被占領的狀況重演，中興警分局及保安警察第六總隊動員近70名警力，在辦公大樓、升旗台及舊省府周邊戒備，全程嚴陣以待，「台灣政府」成員見無法突破警力嚴密封鎖，活動平和結束，警方仍派駐警力留守戒備，不敢輕忽。