彰化補助孕前健檢 含SMA篩檢

彰化縣長王惠美昨天宣布，即日起補助夫妻婚後孕前健康檢查，每年可補助750對夫妻；王惠美說，彰化率全國之先「獨家」將SMA（脊髓型肌肉萎縮症）納入補助項目，縣府補助每對夫妻1000元，盼及早發現遺傳性罕病，可減輕家庭負擔。

SMA屬於遺傳性疾病，基因治療用藥天價，健保上月剛宣布納入給付，單1劑針劑要價4900萬元。皓生醫院長蔡宗冀表示，SMA是僅次於海洋性貧血的第2大基因遺傳疾病，SMA堪稱全世界最昂貴疾病，彰化率先補助篩檢費用很有意義。

彰化縣衛生局今天在皓生醫院一樓大廳，宣布啟動彰化縣婚後孕前健康檢查補助。彰化縣的醫師公會理事蕭弘智、診所協會理事黃啟民、皓生醫院院長蔡宗冀、彰化基督教醫院兒童發展評估中心主任張通銘及多名婦產科院所代表出席相挺。

王惠美說，縣府編列300萬元，補助婚後孕前健康檢查，每年可補助750對夫妻、1500人接受健檢，即日起配偶一方設籍彰化縣、尚未生育第1胎的夫妻，攜帶相關文件，可到縣內17家合約醫療院接受健康檢查。

她強調，彰化婚後孕前健檢多了SMA篩檢，這是隱性遺傳疾病，夫婦可加選檢驗，檢驗費縣府補助1千元，夫妻自費1千元，呼籲把握25至35歲最佳生育年齡。

彰化基督教醫院兒童發展中心主任張通銘說，SMA是嬰幼兒死亡率最高的遺傳性疾病，也是國內發生率第2高的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，目前健保未給付SMA檢測，縣府補助對早期發現有幫助。