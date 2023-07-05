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疫後登山熱點 「谷關七雄」事故增

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
谷關七雄近年成為登山熱點，中市消防局統計，近年山域事故增4成，2500公尺以下事故共211件，谷關七雄占75%。圖／台中市消防局提供
谷關七雄近年成為登山熱點，中市消防局統計，近年山域事故增4成，2500公尺以下事故共211件，谷關七雄占75%。圖／台中市消防局提供

疫情以來帶動登山熱，更打響台中「谷關七雄」名號。台中市消防局統計，疫情前後山域事故增加4成，從2020年迄今共有271件，其中58%、158件都發生在谷關七雄。消防局長孫福佑說，谷關七雄雖非3000公尺以上高山，但也絕非郊區步道，有人穿拖鞋、高跟鞋上山，連飲水、食物都沒帶，都是危險行為。

葉姓男子等3人2日挑戰谷關七雄馬崙山，他率先攻頂後下山卻失聯，隊友報警後救難人員搜尋迄今未尋獲。去年底曾1日發生2起救難，有1人送醫不治。

台中市消防局統計，2020年山域事故數平均每月6.5件，2021年疫情三級警戒每月降為5件，但2022年逐漸解封每月增為7件，今年1至5月每月更增為9.4件，2020年到今年5月累計271件，其中2500公尺以下事故211件，其中158件集中在谷關七雄山域。

谷關七雄共7座山，位於台中谷關周邊，無須申請入山證，加上中市府、林務局打出知名度，成為登山熱點，但高低落差大，唐麻丹山步道落差640公尺，八仙山步道落差更達1337公尺，最短的屋我尾山北側步道2.3公里來回3小時，但南側步道3.8公里則要8小時。

消防局表示，谷關七雄以八仙山、東卯山各有28件事故最多，其次為屋我尾山、唐麻丹山各25件次之；山域事故最常發生的原因為迷途或失聯。

孫福佑提到，民眾誤判中級山難易度，未事先擬定登山計畫，甚至臨時起意上山，曾有人穿拖鞋、甚至高跟鞋上山，未評估自身體力，未準備飲水、食物、頭燈，都很危險。山友建議，谷關七雄路線長，建議要攜帶頭燈，也要評估腳程、天色。

谷關七雄登山資訊與近年事故數 製表／林佩均
谷關七雄登山資訊與近年事故數 製表／林佩均

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