霧峰里長串聯反對烏溪伏水流水工程 說明會火爆飄政治味

中區水資源局進行的「烏溪伏流水三期第二工區」工程，今在台中霧峰舉辦說明會，但里長串聯反對，除了遞交陳情書，也在說明會上多次高聲打斷說明，質疑取用伏流水會影響灌溉水源和地下水，氣氛一度火爆，最後在里長們主動退場下結束，未形成共識。

中水局的此一工程源自於水利署的「珍珠串計畫」目標在打通西部各區供水瓶頸，讓中彰雲三地水源可以相互調節調處，以利抗旱。計畫中會在霧峰興建南台中淨水場，並取用烏溪伏流水，使居於供水系統末端的霧峰、大里、太平得以增加了水源，供水更加穩定。

水利署去年曾為此開說明會，當時看似未有何阻礙。但是，今年初乾旱，霧峰地區農田缺水，水井抽不到水，農民懷疑和鳥水潭水庫興建有關。另外，霧峰里長聯誼會長王原祥也在會中出示一份資料，質疑何以霧峰的事，卻在大里辦說明會？因為資料內容多感謝綠營民代爭取淨水場，而霧峰許多里長都支持國民黨籍前立委顏寬恒，使此事亦飄散出政治味。

說明會上一片質疑聲，里長們一開始就遞上了反對工程的陳情書，由中水局副局長洪信彰收下。王原祥說，近期霧峰農業用水明顯不足 ，遑論提供大里太平生活用水。因為上游的水已被鳥嘴潭水庫截流，未來缺水會更加嚴重 ，若再取用伏流水，水井就更無水。霧峰人口數逐漸增加，請自來水公司及水利署重新檢討民生及農業用水。

顏寬恒說，霧峰民生和農業用水都出問題，不該再用霧峰的伏流水供應他地，也不該僅靠簡單的會議就要民眾接受。立委林靜儀說，霧峰是農業重鎮，須確保農業用水；民眾習用地下水，地下水也不該受影響，也就是生活和灌溉的水都必須確保。

中水局人員簡報說，伏流水在烏溪河床地面下，不影響灌溉用水取用，取水點也在霧峰兩處灌溉取水點的下游，因此不影響灌溉用水。未來每日取用5萬公噸伏流水，有2.1萬公噸供給霧峰使用，其餘供應大里和太平。另據研究，取用伏流水並不影響地下水源，高屏地區都已使用。至於鳥水潭，它是在豐水期才取水，才不至於讓多出來的水白白流入海，也不影響灌溉用水和地下水。