彰化員林、大城鄉長照大樓陸續完工 拚年底啟用
彰化縣推動興建長照衛福大樓，最近進入「收割期」，縣長王惠美今天視察員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，預定8月完工，日前視察的彰化縣大城鄉長照衛福大樓新建工程，6月已完工正進行裝潢，兩幢大樓都可望年底前啟用，讓在地民眾享受一站式衛福服務。
員林市衛生所暨長照社福大樓蓋在員林醫院舊址，衛生福利部補助1億527萬2000元，縣府配合款1億209萬6051元，合計2億736萬8051元，2021年動工，興建地下1層，地上5層樓，總面積约1800坪的衛福大樓。
員林醫院荒廢20多年被訛傳為「鬼屋」，改建為員林市衛生所暨長照社福大樓，外觀亮麗又現化代，地下室將作為停車場，各樓層規畫為一樓員林衛生所不老健身房、二樓衛生所辦公室及公設民營托嬰中心、三樓育兒親子館與社會福利服務中心、四樓為日間照顧中心、五樓為兒童青少年福利服務中心，「從小服務到老」。其中二樓的公設民營托嬰中心可收托60名嬰兒，將是全縣最大公立托嬰中心。
彰化縣大城鄉長照衛福大樓新建工程緊鄰大城國小，衛生福利部補助9071萬2000元，縣府配合款1601萬3000元，合計1億672萬5,000元，2021年開工，新建地上6層長照衛福大樓，各樓層規畫1樓、2樓作為衛生所與不老健身房，3樓公設民營托嬰中心及育兒親子館、4樓日照中心、5樓C級巷弄長照站，6樓老人促進健康活動空間，全幢功能達到一站式「友善育兒、在地安老」目標。
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