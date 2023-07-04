彰化員林、大城鄉長照大樓陸續完工 拚年底啟用

彰化縣推動興建長照衛福大樓，最近進入「收割期」，縣長王惠美今天視察員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，預定8月完工，日前視察的彰化縣大城鄉長照衛福大樓新建工程，6月已完工正進行裝潢，兩幢大樓都可望年底前啟用，讓在地民眾享受一站式衛福服務。

員林市衛生所暨長照社福大樓蓋在員林醫院舊址，衛生福利部補助1億527萬2000元，縣府配合款1億209萬6051元，合計2億736萬8051元，2021年動工，興建地下1層，地上5層樓，總面積约1800坪的衛福大樓。

員林醫院荒廢20多年被訛傳為「鬼屋」，改建為員林市衛生所暨長照社福大樓，外觀亮麗又現化代，地下室將作為停車場，各樓層規畫為一樓員林衛生所不老健身房、二樓衛生所辦公室及公設民營托嬰中心、三樓育兒親子館與社會福利服務中心、四樓為日間照顧中心、五樓為兒童青少年福利服務中心，「從小服務到老」。其中二樓的公設民營托嬰中心可收托60名嬰兒，將是全縣最大公立托嬰中心。