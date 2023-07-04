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彰化員林、大城鄉長照大樓陸續完工 拚年底啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程即將完工，縣長王惠美前往察看。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程即將完工，縣長王惠美前往察看。記者簡慧珍／攝影

彰化縣推動興建長照衛福大樓，最近進入「收割期」，縣長王惠美今天視察員林衛生所暨長照社福大樓新建工程，預定8月完工，日前視察的彰化縣大城鄉長照衛福大樓新建工程，6月已完工正進行裝潢，兩幢大樓都可望年底前啟用，讓在地民眾享受一站式衛福服務。

員林市衛生所暨長照社福大樓蓋在員林醫院舊址，衛生福利部補助1億527萬2000元，縣府配合款1億209萬6051元，合計2億736萬8051元，2021年動工，興建地下1層，地上5層樓，總面積约1800坪的衛福大樓。

員林醫院荒廢20多年被訛傳為「鬼屋」，改建為員林市衛生所暨長照社福大樓，外觀亮麗又現化代，地下室將作為停車場，各樓層規畫為一樓員林衛生所不老健身房、二樓衛生所辦公室及公設民營托嬰中心、三樓育兒親子館與社會福利服務中心、四樓為日間照顧中心、五樓為兒童青少年福利服務中心，「從小服務到老」。其中二樓的公設民營托嬰中心可收托60名嬰兒，將是全縣最大公立托嬰中心。

彰化縣大城鄉長照衛福大樓新建工程緊鄰大城國小，衛生福利部補助9071萬2000元，縣府配合款1601萬3000元，合計1億672萬5,000元，2021年開工，新建地上6層長照衛福大樓，各樓層規畫1樓、2樓作為衛生所與不老健身房，3樓公設民營托嬰中心及育兒親子館、4樓日照中心、5樓C級巷弄長照站，6樓老人促進健康活動空間，全幢功能達到一站式「友善育兒、在地安老」目標。

彰化縣長王惠美到員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程了解施工進度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程了解施工進度。記者簡慧珍／攝影

衛生所 長照 員林

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