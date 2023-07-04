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彰化家扶開辦暑期輔導班 弱勢童有現做午餐可吃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心暑期輔導班今天開訓。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心暑期輔導班今天開訓。記者簡慧珍／攝影

放暑假了，彰化家扶中心再度展開「愛的循環」開辦暑期課輔安親班，17名家扶扶助的優秀大專生今天起「回娘家」擔任課輔小老師，輔導102名國小家扶兒寫暑假作業，及指導藝能、體能的課程，讓弱勢兒童暑假可午餐可吃，弱勢家庭的家長無後顧之憂。

彰化家扶暑期課輔安親班，分別在和美、彰化、員林、田中及二林等五個服務據點舉行7周，今天家扶員林兒童館舉行「2023彰化家扶課業輔導 愛的循環~暑期課輔安親班」始業式，5個服務據點各推派1名學童擔任宣誓代表，彰化家扶後援團體主委、會長分別授旗給5名代表，並拼出各班主題的拼圖，再一起帶動跳和玩互動遊戲。

小五陳姓學童罹患過動症，第二年參加課輔班，今年上課學習情緒穩定，期許扮演學姐角色幫初次參加課輔的學弟、學妹適應環境。今年升上大二的林姓學生首次擔任課輔小老師，希望在課輔班吹薩克斯風傳遞溫暖；她表示，這段時間將用心陪伴和她一樣的家扶兒，讓愛繼續循環。

彰化家扶感謝友誌金屬公司、安麗希望工場慈善基金會贊助，今年課輔班把在地文化、藝術創作、體能訓練、安全觀念、創客教育等元素融入課程，並預告8月19日將在和東國小將舉辦聯合成果發表會。

彰化家扶中心的員林暑期輔導班小朋友表演帶動唱。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心的員林暑期輔導班小朋友表演帶動唱。記者簡慧珍／攝影

彰化 安親班 課輔班

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