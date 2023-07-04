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中市住宿式輔助方案最高年領12萬 7月起申請無排富
全台邁入高齡化社會，中市府配合衛服部辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，市長盧秀燕表示，市府向中央爭取擴大補助，今年度核定約8.1億預算，最高補助額度從一年6萬元增至12萬，並取消排富規定，自今年7月起至明年3月1日開放申請，預計可減輕6千多個中、重度失能者家庭負擔。
衛生局長曾梓展說，台中現約有1萬多人居住於住宿式服務機構，且人數越來越多，今年擴大補助，估計可讓6千組家庭受益，依規一年要住滿6個月，才可申請12萬，若未達成，則依住宿日期比例遞減。
衛生局表示，經照顧管理中心評估，長照需要等級4級以上或具身心障礙證明中度以上住民，且當年度須住滿180天，可補助12萬元；如入住天數累計未達180天者，以連續住滿超過半個月，每月補助1萬元，一次性補助。
另保障既有住民權益，如於2022年12月31日前已入住機構，雖未經長照需要等級評估或經評估未達4級以上，累計住滿180天者，仍有6萬元補助；若入住累計未達180天，當年度連續住滿超過半個月，每月也可補助5千元。
衛生局說，申請人限使用機構者本人或機構簽約人提出，並備妥申請書、申請人及住民身分證影本、入住機構契約書影本、繳費收據或證明影本、存摺影本及中、重度失能者證明文件等，向今年最近1次入住機構所在地的地方政府提出申請。
衛生局說明，入住機構類型為一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙福利機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽國民之家、兒童及少年安置及教養機構及提供住宿式服務的長期照顧服務機構；入住天數自今年1月1日起至12月31日止，以實際入住機構天數計算。
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