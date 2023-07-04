山域事故逐年增加 中市開發GPS定位輔助系統救援

暑假旅遊旺季到來，不少民眾從事登山及戲水活動，台中市消防局今天表示，山域事故搜救案件逐年升高，以發生在2500公尺以下中級山為最多，中市自行開發GPS定位輔助系統救援。

台中市消防局長孫福佑今天在市政會議中以「消防英雄守護您，登山戲水好安心」為題進行專案報告指出，隨著疫情解封與山林開放政策，山域意外事故搜救案件逐年升高。

孫福佑表示，根據統計，山域事故發生在2500公尺以下的中級山為最多，案件約占78%，分析原因為民眾認為行程容易，因此事前準備、資料蒐集、體力預估較不足。

孫福佑指出，消防局也在新社頭嵙山、和平鞍馬山、和平福壽山及雪山登山口等處設立無線電基地台供山域無線電通訊使用；適時利用空拍機輔助搜救，同時也自行開發GPS定位輔助系統，可於指揮中心接獲山域案件時，主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機。

經民眾點選簡訊內建的連結網址後，孫福佑說，系統自動回傳定位座標，並與民眾手機內建的定位APP雙重比對正確位置；同時系統也提供民眾回傳現場照片，在搜救過程中適時運用三方通話功能，讓搜救人員及迷途山友進行通話，取得更多搜救資訊。

對於出動直升機救援，孫福佑認為，由於出動直升機救援費用相當昂貴，飛1次、2個小時費用高達新台幣50萬元，呼籲民眾生命無價，盡量避免獨自上山，並事前掌握山域資訊，訂定登山計畫，準備充足裝備。

市長盧秀燕在聽完報告後指出，由於戶外活動有一定風險，市府除加強救援機制，也提醒市民可配合消防局運用「GPS定位輔助系統」，讓民眾發生危難時即時定位，讓救護人員可在最短時間內救援。