潭子農水路數十年「擺爛」致災 農水署承諾年底改善
台中市潭子區嘉仁里東汴幹線二小組農排水路殘破不堪，一直未整修，農民向立委陳情，農田不再受沖刷流失之險，農水署台中管理處同意改善，施作護岸長度約110公尺，經費約需120萬元，因工程需配合農民耕作及斷水，預計今年11月底進場施工，12月底前完工，農民說，數十年灌溉和排水終獲解決。
立委楊瓊瓔、議員賴朝國今會同農田水利署、潭子工作站及嘉仁里里長林瑞文會勘，不少農民到場關心，紛紛說「信不信這已有數十年未曾整修了!」
農民說，嘉仁里東汴幹線二小組農排水路，這一段一直沒修，至今仍是早期的土堤，農民還就地取材，利用竹子作護岸，防護農田土地流失及耕作安全，但竹子護岸不經大雨沖刷，已毀損倒塌，且多年來淤積嚴重，土堤坍塌，早已沒有汲水和排水功能。不但沒有灌溉功能，豪雨來時導致這處水路水位上升時，甚至還倒灌進附近民宅，盼相關單位能盡快解決。
賴朝國、楊瓊瓔指出，農水署台中水利站因灌溉需求，年底才能施工，工期約一個多月，民代與農民感謝農水署台中管理處協助改善，完工後，讓農田不再受沖刷流失之險，增加渠道安全，最重要是能避免土堤持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，讓農民安心耕作。
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